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Что бы это значило? В сети недоумевают по поводу "танцующих" ног Путина (видео)
В сети продолжается обсуждение странного поведения президента России Владимира Путина на недавних переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Пользователи Facebook обратили внимание на непроизольное подергивание нижних конечностей российского лидера и сделали выводы.
«Когда человек лжет, то автоматически пытается это скрыть и делает всякую …, у всех по-разному, кто ухо чешет, кто нос, …кто потеет, кто пальцами играет, кто в туфлях сидя на стуле подтанцовывает, как владимвладимыч», — написал Евгений Берестецкий.
«Наш лидер, сидя на стуле, при встрече может переплясать абсолютно любого вероятного противника! Это ли, не величие России!», — сыронизировал пользователь с ником Polvo De Estrellas.
«Они сидели и болтали, один о картохе, другой ногами», — констатировала Lyudmila Luchiya.
«Это просто синдром беспокойных ног (бешенство ног). Такая проблема возникает от недостатка магния в организме или просто по непонятной причине», — поставила диагноз Elena Mebiys.
А пользователь Катя Мелек предполагает, что Путину жмут лапти, которые он вынужден носить из-за европейских санкций.
Напомним, ранее переговоры Путина и Лукашенко высмеяли в жесткой карикатуре.
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