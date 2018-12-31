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Массовое убийство в Виннице: полиция задержала главу погибшей семьи
В Виннице полиция задержала мужчину, сообщившего о найденных в его квартире телах родственников. Он оказался отцом погибших детей, а погибшие женщины (63 и 30 лет) приходятся ему соответственно матерью и женой. Об этом информирует Национальная полиция на своем сайте.
Согласно предварительным выводам криминалистов, все они погибли от черепно-мозговой травмы.
Как сообщали «ФАКТЫ», полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство нескольких людей»). Виновнику грозит пожизненное заключение.
Напомним, в России зверски убили водителя BlaBlaCar.
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