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Усик впечатлил фанатов новогодним приветствием на украинском языке
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик поразил украинцев поздравлением с Новым 2019 годом на украинском языке. Ролик он выложил в своем Instagram.
«Дорогi співвітчизники! Напередодні Нового року хочу побажати вам здоров'я, сил, наснаги, посмішок. Любити один одного! Поважаю один одного. Нехай у вас, у нас, у всiх все буде добре. Миру вам i добра. З Новим роком, Україно!», — сказал боксер (сохранен язык оригинала).
В кадре боксер появился в цветах украинского флага — в желтой куртке и голубой шапке.
Поздравление вызвало массу комментариев в сети.
«Молодець! Усик Справжній патріот! Ми з тобою від бою де б ти НЕ бився, українці будуть палко підтримувати, разом з тобою співати гімн на Кожній Арені. І нехай наш жовто-блакитний прапор здіймається після шкірного бою!», — написал один из подписчиков Александра.
«Молодец Александр, главное, видно от чистого сердца», — написал его поклонник из Казахстана.
«З Новим роком, козаче!!!», — поздравил в ответ augustius.li.
Одновременно стало известно, что Усик получил звание боксера 2018 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На сайте ассоциации отмечается, что в 2018 ему понадобилось 287 дней, чтобы записать свое имя в историю мирового бокса и стать первым представителем первого тяжелого веса, которому удалось завоевать чемпионские пояса по версиям WBA, WBC, IBF і WBO.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о главных спортивных достижениях Украины в 2018 году.
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