Происшествия

В Киеве в новогоднюю ночь четыре человека чуть не сгорели заживо в авто (фото, видео)

В Киеве в новогоднюю ночь возле «Колибриса» водитель Renault Clio не справился с управлением врезался в ограждение и загорелся. В момент столкновения в машине находились 4 человека.

К счастью, свидетели ДТП успели их эвакуировать и никто не погиб, однако некоторых из них госпитализировали, сообщает Информатор.

Как писали «ФАКТЫ», 30 декабря под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и маршрутки. ДТП случилось около девяти часов утра. Стало известно, что «Мицубиши» оказалась на встречной полосе, где столкнулась с «КИА». А затем произошло столкновение с маршрутным микроавтобусом.

Вследствие дорожного происшествия погиб непристегнутый пассажир «Мицубиши», а оба водителя легковушек в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter