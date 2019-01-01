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В Киеве в новогоднюю ночь четыре человека чуть не сгорели заживо в авто (фото, видео)
В Киеве в новогоднюю ночь возле «Колибриса» водитель Renault Clio не справился с управлением врезался в ограждение и загорелся. В момент столкновения в машине находились 4 человека.
К счастью, свидетели ДТП успели их эвакуировать и никто не погиб, однако некоторых из них госпитализировали, сообщает Информатор.
Как писали «ФАКТЫ», 30 декабря под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и маршрутки. ДТП случилось около девяти часов утра. Стало известно, что «Мицубиши» оказалась на встречной полосе, где столкнулась с «КИА». А затем произошло столкновение с маршрутным микроавтобусом.
Вследствие дорожного происшествия погиб непристегнутый пассажир «Мицубиши», а оба водителя легковушек в тяжелом состоянии были госпитализированы.
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