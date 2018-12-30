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Происшествия

Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: детали и фото с места происшествия

16:55 30 декабря 2018   57
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Василий ТАЛЬСКИЙ, специально для «ФАКТОВ»

30 декабря на Гостомельском шоссе под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и маршрутки. ДТП случилось около девяти часов утра. Предварительно известно, что «Митцубиши» оказалась на встречной полосе, где столкнулась с «КИА». А затем произошло столкновение с маршрутным микроавтобусом.

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Причины, по которым водитель «Митцубиши» потерял контроль над автомобилем, устанавливаются.

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Вследствие дорожного происшествия погиб непристегнутый пассажир «Митцубиши», а оба водителя легковушек в тяжелом состоянии были госпитализированы. По неофициальной информации, водитель «Митцубиши» умер в больнице.

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В маршрутке обошлось без пострадавших. Начато расследование.

Напомним, вследствие ДТП автомобили были сильно повреждены, и спасателям пришлось применять специальный инструмент для извлечения пострадавших.

Анализируя причины ДТП, в полиции пришли к выводу, что основные факторы — это несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.

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