- 11:50 Конец артиста: Зеленский разделил украинцев своим походом в президенты
- 11:39 Попраздновали — и хватит: в Киеве уже открывают пункты утилизации новогодних елок
- 11:24 «Мэри Поппинс возвращается» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино на новогодние праздники
- 11:15 За год в России рухнуло больше полусотни мостов. Как долго продержится Керченский?
- 11:01 Победа на Востоке и возвращение Крыма: митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым годом
- 10:28 Резня на вокзале в Манчестере: среди раненых полицейский
- 9:45 Новогодние поздравления президентов Украины собрали в одном забавном видео
- 9:13 С флагом Украины и бенгальскими огнями: в сети показали, как встречают Новый год бойцы ВСУ на передовой
- 9:13 В Киеве полиция разыскивает водителя авто, в котором в новогоднюю ночь пять человек чуть не сгорели заживо
- 9:04 Подорожание тепла и монетизация субсидий: что изменится для украинцев в 2019 году
Резня на вокзале в Манчестере: среди раненых полицейский (фото, видео)
В Великобритании в новогоднюю ночь мужчина набросился с ножом на случайных людей. Инцидент произошел в Манчестере на платформе, где останавливаются трамваи, на вокзале «Виктория».
Так, преступник с большим кухонным ножом набросился на женщину и мужчину в возрасте 50−60 лет. Также он ранил в плечо полицейского, который пытался помешать ему. Правоохранители задержали нападавшего, хотя тот и оказал сильное сопротивление, сообщает BBC.
Состояние пострадавших во время нападения тяжелое, однако их жизни вне угрозы. Движение трамваев на линии, где произошла резня, временно было приостановлено.
Как писали «ФАКТЫ», самая разыскиваемая террористка в мире «Белая вдова», известная также под именем Саманта Льюэйтвейт, готовит нападения по всему миру. К такому выводу пришла британская разведка, которая выяснила, что преступница скрывается в Йемене.
Льюэйтвейт была женой террориста Джермейна Линдсея, который устроил теракт в лондонском метро в 2005 году. После его гибели она получила прозвище «Белая вдова», когда была на восьмом месяце беременности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 752 мм