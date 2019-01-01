Резня на вокзале в Манчестере: среди раненых полицейский (фото, видео)

Мир

В Великобритании в новогоднюю ночь мужчина набросился с ножом на случайных людей. Инцидент произошел в Манчестере на платформе, где останавливаются трамваи, на вокзале «Виктория».

Так, преступник с большим кухонным ножом набросился на женщину и мужчину в возрасте 50−60 лет. Также он ранил в плечо полицейского, который пытался помешать ему. Правоохранители задержали нападавшего, хотя тот и оказал сильное сопротивление, сообщает BBC.

Состояние пострадавших во время нападения тяжелое, однако их жизни вне угрозы. Движение трамваев на линии, где произошла резня, временно было приостановлено.

Как писали «ФАКТЫ», самая разыскиваемая террористка в мире «Белая вдова», известная также под именем Саманта Льюэйтвейт, готовит нападения по всему миру. К такому выводу пришла британская разведка, которая выяснила, что преступница скрывается в Йемене.

Льюэйтвейт была женой террориста Джермейна Линдсея, который устроил теракт в лондонском метро в 2005 году. После его гибели она получила прозвище «Белая вдова», когда была на восьмом месяце беременности.

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