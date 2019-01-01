Харьковчанин лишился руки, пытаясь запустить фейерверк

Происшествия

В Харькове в новогоднюю ночь местный житель получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти, пытаясь запустить фейерверк. Об этом сообщили в Национальной полиции Харьковской области.

Происшествие случилось 1 января около 03.10 на улице Библика вблизи жилого дома. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

Эксперты и взрывотехники осмотрели место происшествия. Работники полиции выяснили, что данную пиротехнику человек приобрел на рынке. Отметим, что в Украине уже пятый год идет война и использование пиротехники запрещено.

Как писали «ФАКТЫ», пиротехнические изделия могут также портиться от перепада температур.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter