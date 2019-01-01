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Харьковчанин лишился руки, пытаясь запустить фейерверк
В Харькове в новогоднюю ночь местный житель получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти, пытаясь запустить фейерверк. Об этом сообщили в Национальной полиции Харьковской области.
Происшествие случилось 1 января около 03.10 на улице Библика вблизи жилого дома. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.
Эксперты и взрывотехники осмотрели место происшествия. Работники полиции выяснили, что данную пиротехнику человек приобрел на рынке. Отметим, что в Украине уже пятый год идет война и использование пиротехники запрещено.
Как писали «ФАКТЫ», пиротехнические изделия могут также портиться от перепада температур.
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