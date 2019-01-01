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"Увидеть Солсбери": Шендерович написал пьесу о Боширове и Петрове
Писатель Виктор Шендерович написал о своей новой работе: «Пьеса „Увидеть Солсбери“ началась с моего смелого предположения, что эти люди (Петров и Баширов) говорили правду. Это пара, которая любит друг друга, и тайно от семей они просто свалили в Лондон. Один из них кроме второго еще любит готику. И я предположил, что это правда. И это предположение показалось мне таким трогательным».
По словам Шендеровича, премьера состоится в Лондоне в конце марта.
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На видео Шендерович читает отрывки из пьесы своим друзьям, среди которых известный писатель и поэт Дмитрий Быков. Судя по всему, пьеса будет иметь успех.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россию заподозрили в причастности к убийству двух бизнесменов в Великобритании.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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