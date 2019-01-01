Как мир встретил Новый год: подборка красочного видео

Мир

В ночь на 1 января 2019 года по всему миру люди встречали Новый год яркими шоу и красочными мероприятиями. Особенно ярко 2019-й встречали в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Дубае и на пляжах Копакабаны в Рио-де-Жанейро. В частности, в Дубае поставили мировой рекорд, осветив фасад самого высокого в мире здания «Бурдж-Халифа».

Видео многих мероприятий уже попало в сеть.

Красочные мероприятия прошли также и в Киеве, где основными местами встречи Нового года стали Софиевская и Контрактовая площади.

Как писали «ФАКТЫ», наступивший год является годом годом Желтой Земляной Свиньи. Он обещает положительные перемены абсолютно всем знакам Зодиака.

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