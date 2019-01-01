Деву ждет карьерный рост, а Рака — денежное изобилие: астрологический прогноз на 2019 год

Стиль жизни

Год Желтой Земляной Свиньи обещает положительные перемены абсолютно всем знакам Зодиака

ОВЕН

В предстоящем году Овну иногда будет казаться, что Желтая Земляная Свинья испытывает его на прочность. Тем не менее вас ожидают и приятные бонусы. Всем, кто хочет подняться по карьерной лестнице, удастся осуществить свою мечту. Денежная стабильность и достатки будут радовать Овнов в течение всего года, лишь в январе и феврале необходимо проявить максимальную осторожность в финансовых вопросах. На личном фронте следует взять передышку и разобраться в накопившихся проблемах, попытаться избавиться от импульсивности, несговорчивости. Год Желтой Свиньи будет постоянно стимулировать вас совершенствоваться и развиваться. Отличный период для тех, кто начинает учебу, ищет новую работу. Как известно, все наши болезни от нервов, поэтому Овну следует пересмотреть режим труда и отдыха, чтобы организм имел возможность полноценно восстанавливаться.

ТЕЛЕЦ

Истинные представители земляной стихии Тельцы могут рассчитывать на приятные сюрпризы в предстоящем году. Личности, рожденные под этим знаком, отличаются утонченным вкусом и вполне заслуживают всего самого лучшего в год Желтой Земляной Свиньи. Вознаграждение за добросовестную работу может превысить ваши самые смелые ожидания. На полученную премию запросто сможете купить билеты на шикарную поездку за границу. У Тельцов обострится чутье на деньги. Повышенную осторожность и внимательность следует проявить лишь с мая по август и не принимать в это время экстравагантных решений. Одинокие Тельцы получат более чем благоприятные шансы для новых знакомств и романов. А вот в отношениях с коллегами следует соблюдать разумную дистанцию, избегая чрезмерного сближения. Особое внимание к своему организму должны проявлять те, кто страдает хроническими недугами, особенно следует беречь уши и носоглотку.

БЛИЗНЕЦЫ

В год Желтой Земляной Свиньи Близнецам скучать точно не придется. Они получат отличный шанс многое изменить в своей жизни. Предпосылок к снижению доходов не предвидится, у многих они даже повысятся. Но в то же время нужно проявить повышенную осторожность, не верить на слово всем и каждому. Ваши креативные решения будут по достоинству оценены коллегами и руководством и непременно воплотятся в жизнь. Это период, когда Близнецам удастся накопить энергию для будущих великих дел. Особенно перспективными в смысле карьеры окажутся первые месяцы года. Одинокие Близнецы точно не будут обделены вниманием представителей противоположного пола. Не стоит только торопить события. Актуальной будет для вас опасность стресса, поэтому следует побеспокоиться о своей нервной системе, стараться правильно отдыхать и не перегружать себя тяжелым трудом.

РАК

Если Раку удастся забыть в предстоящий период о своей гордости и амбициозности, то он может рассчитывать на отличные результаты в работе. Довольно часто в ваши руки в предстоящем году будут попадать немалые деньги, так что заранее подумайте, как распорядиться ими максимально правильно. Рисковать или нерационально использовать свои ресурсы не стоит в декабре, иначе все ваши труды могут пойти насмарку. Несмотря на склонность к уединению, многие Раки будут стремиться к обществу, приятной компании. В середине лета и осени вполне можете завязать перспективное знакомство, которое перерастет со временем в большое чувство. Здоровье особых проблем не сулит, однако забота о нем еще никому не мешала. Неплохо бы следить за своим весом, он должен оставаться без изменений.

ЛЕВ

Природное обаяние Льва в 2019-м сыграет ему на руку — он сможет привлечь людей в свои самые авантюрные проекты. Желтая Земляная Свинья обещает Льву парочку весьма удачных стечений обстоятельств, благодаря которым он сумеет воплотить в жизнь задуманное. Единственный повод для беспокойства может возникнуть у вас в конце февраля, когда потребуются максимальная сговорчивость, внимательность, дипломатичность при решении любых вопросов. Весьма вероятно, что запросы у Львов повысятся, поэтому нужно будет постоянно думать, чтобы и заработки не отставали. Важно помнить, что вы умеете и любите считать деньги, а не сорить ими без всякого повода. Вторые половинки будут требовать к себе внимания, поэтому задерживаться на работе не стоит. Следите также, чтобы качества короля зверей не полезли наружу, иначе отпугнете от себя потенциальных женихов и невест. Стремление иногда прыгнуть выше головы грозит обострением старых болячек, поэтому забота о собственном здоровье должна выйти на первый план.

ДЕВА

Яркий, запоминающийся год ожидается для Дев. Многим удастся решить старые проблемы, не дававшие покоя долгое время. В январе—феврале вы будете просто фонтанировать оригинальными идеями, так что имеете все шансы подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы. А вот летом нужно поубавить боевой пыл. Велика вероятность того, что весной сумеете найти источник дополнительного заработка, что позволит решить массу финансовых проблем. Чтобы ваш сильный характер и склонность к эгоизму не нарушили семейного благополучия, следует скрывать эти качества даже от близких людей. Не исключено, что на ваши руку и сердце окажется сразу несколько претендентов. Придется постараться, чтобы выбрать того, единственного. Уделите внимание режиму питания, это позволит вам сохранять хорошее самочувствие и бодрое настроение.

ВЕСЫ

Готовность продемонстрировать свою деятельность, высокую работоспособность поможет Весам получить большие шансы на то, чтобы привлечь удачу на свою сторону. Иногда вам будет казаться, что за спиной выросли крылья, однако не пытайтесь взлететь слишком высоко — держите в руках свою синицу, а далекими журавлями просто любуйтесь. В январе—феврале следует ограничить свои траты. Но уже с весны ситуация на финансовом поприще стабилизируется. Будьте осторожны с теми, кто льстит вам — под красивыми словами часто прячется зависть. Одинокие Весы будут получать массу комплиментов. Многие, завязав отношения в 2019 году, сумеют довести их до загса. Необходимо побеспокоиться о состоянии нервной системы, чтобы здоровье не пострадало из-за стрессов. Огромную пользу организму окажет поездка на оздоровительный курорт.

СКОРПИОН

Много событий и существенные перемены в жизни ожидают Скорпиона. Возможно, придется пересмотреть некоторые свои принципы и перестроиться, следуя новым веяниям. С апреля по август судьба может быть не так благосклонна, как вам хотелось бы, хотя особых неприятностей не стоит ждать. Ближе к осени финансы будут радовать, а все задуманное удастся воплотить в жизнь. На службе можете рассчитывать на признание своих успехов, сумеете продемонстрировать лидерские качества. В год Желтой Свиньи Скорпионов буквально захлестнет волна чувств и эмоций. Харизма и обаяние представителей знака обеспечат им внимание заинтересованных лиц. Важно вовремя определить бесперспективное знакомство и не пропустить свою половинку. Переутомления на службе могут привести к ослаблению иммунитета.

СТРЕЛЕЦ

Звезды обещают Стрельцу неплохие перспективы в предстоящем году. Временами даже может создаваться впечатление, что кто-то могущественный и заботливый постоянно следит, чтобы у них никогда не опускались руки. В зимние месяцы можно браться даже за самые фантастические проекты, а вот в сентябре нужно сократить траты до минимума. Неплохое время для тех, кто решил сменить работу или род деятельности. Стрельцам имеет смысл обращать внимание не только на новых людей, которые появятся в их жизни, но и на тех, кого они уже хорошо знают. Не исключена вероятность, что искра чувств свяжет их именно с кем-то из давних знакомых. Благоприятный период для устройства личного счастья будет в конце апреля — первой половине мая. Полноценный отдых не стоит игнорировать, чтобы обеспечить себе хорошее самочувствие на весь год.

КОЗЕРОГ

Практически полностью избавлены от негативного влияния планет будут в год Желтой Земляной Свиньи Козероги. Особенно благоприятным станет для них сентябрь. События обещают настолько стремительно развиваться, что захватят Козерога с головой. Можно планировать глобальные покупки, ремонт. Многим придется столкнуться с необходимостью пересмотра своего нынешнего положения. В конце года в карьере Козерога может произойти значимое событие. В 2019 году рассчитывайте на исполнение своих самых сокровенных желаний. Предложение руки и сердца звезды рекомендуют делать в феврале, конце августа и первой половине сентября. На заботу о себе часто не хватает времени. Неправильное питание может привести к неприятным последствиям, поэтому пересмотрите свой рацион.

ВОДОЛЕЙ

Оптимизм, легкость, уверенность в себе помогут Водолеям в решении самых сложных задач. Однако летом необходимо уменьшить траты и заняться поиском источника дополнительного заработка. Если придется взять деньги в долг, вернуть их нужно будет до конца года. К счастью, к декабрю почувствуете твердую почву под ногами и даже сможете побаловать себя долгожданной покупкой. С начала мая до середины сентября можно экспериментировать на трудовом поприще и даже рисковать. В личных отношениях вероятность конфликтных ситуаций достаточно высока, поэтому следует постоянно проявлять тактичность, внимательность, заботливость. В начале весны имеете все шансы круто изменить судьбу, случайно встретив самого важного человека в своей жизни. Те, у кого сидячая работа, должны уделить больше внимания физическим нагрузкам. Особенно полезной будет езда на велосипеде.

РЫБЫ

Фортуна будет улыбаться Рыбам на всех фронтах. Напряженные моменты, конечно, не исключены, но вам удастся выйти сухими из воды, не навредив ни себе, ни близким. Особенно удачливыми окажутся представители творческих профессий. Можно с самого начала года планировать важные события. Нужно лишь быть начеку с теми, кто будет просить у вас в долг, лучше таких людей обходить стороной. Конец весны обещает представителям знака массу приятных моментов. Самым любвеобильным временем окажется для вас осень и первый месяц зимы. Тем, кто еще не встретил свою половинку, звезды сулят очень перспективное знакомство. Иногда даже бездействие приведет к отличным результатам и приятным неожиданностям. Особых проблем со здоровьем не ожидается, однако следует держать под контролем состояние своего позвоночника и суставов. Выполнение простых мер профилактики подарит вам жизнь без недугов.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на 2019 год от известный украинского экстрасенса, дважды победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова.

Кроме того, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс рассказал о кардинальных изменениях, которые ждут Украину в 2019-м.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter