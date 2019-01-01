Цуренко добыла вторую победу на стартовом турнире в Австралии

Спорт

Украинская теннисистка Леся Цуренко (27-я позиция в мировом женском рейтинге) не испытала особых проблем и во втором матче на турнире в австралийском Брисбене, которым открывается новый сезон 2019 года.

Наша соотечественница встречалась с малоизвестной местной теннисисткой Кимберли Биррелл (283-я) и, как и в стартовом поединке, одолела соперницу в двух сетах — по ходу матча, который длился чуть менее полутора часов, Леся контролировала ситуацию на корте, и добилась уверенной победы 6:4, 6:3.

За выход в третий круг турнира (в прошлом году в Брисбене украинка вылетела после второго раунда) Цуренко заработала 23 685 долларов. Ее следующей соперницей станет победительница матча между Анетт Контавейт из Эстонии (20-я) и чешкой Петрой Квитовой (7-я).

Отмечу, что также во втором раунде свой матч проведет лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (4-я). Ее оппоненткой станет Александра Соснович из Беларуси (30-я), которая в первом круге одолела россиянку Анастасию Потапову — 6:4, 7:5.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Цуренко успешно стартовала на турнире в Брисбене.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter