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Цуренко добыла вторую победу на стартовом турнире в Австралии
Украинская теннисистка Леся Цуренко (27-я позиция в мировом женском рейтинге) не испытала особых проблем и во втором матче на турнире в австралийском Брисбене, которым открывается новый сезон 2019 года.
Наша соотечественница встречалась с малоизвестной местной теннисисткой Кимберли Биррелл (283-я) и, как и в стартовом поединке, одолела соперницу в двух сетах — по ходу матча, который длился чуть менее полутора часов, Леся контролировала ситуацию на корте, и добилась уверенной победы 6:4, 6:3.
За выход в третий круг турнира (в прошлом году в Брисбене украинка вылетела после второго раунда) Цуренко заработала 23 685 долларов. Ее следующей соперницей станет победительница матча между Анетт Контавейт из Эстонии (20-я) и чешкой Петрой Квитовой (7-я).
Отмечу, что также во втором раунде свой матч проведет лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (4-я). Ее оппоненткой станет Александра Соснович из Беларуси (30-я), которая в первом круге одолела россиянку Анастасию Потапову — 6:4, 7:5.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Цуренко успешно стартовала на турнире в Брисбене.
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