Происшествия

В Днепре едва не повторилась харьковская трагедия: авто вылетело на тротуар с пешеходами (видео)

В Днепре в первый день нового 2019 года произошло дорожно-транспортное происшествие, которое могло закончиться гибелью пешеходов. Инцидент произошел 1 января около двух часов ночи.

Видео происшествия уже попало в сеть. Так, на видео видно, как два автомобиля такси столкнулись на перекрестке, а на соседнем пешеходе одновременно оказались 6 пешеходов. К счастью, обошлось без жертв.

Как писали «ФАКТЫ», в октябре 2017 года в Харькове произошло схожее ДТП. Правда, тогда, к сожалению, пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте. Еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице.

Было установлено, что обвиняемая в совершении резонансного кровавого ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на авто перед столкновением со скоростью 106 км/ч.

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