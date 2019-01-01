Оккупанты придумали сомнительный план водоснабжения Крыма

Украина

Оккупационная администрация Крыма начала убеждать население в том, что проблему недостатка пресной воды в северной части полуострова можно решить за счет воды из Тайганского водохранилища. Об этом заявил один из оккупантов, называющий себя «министром промышленной политики Крыма», Андрей Васюта.

По его словам, оккупанты намерены построить водовод по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе к 2020 году, пишет «Крым. Реалии».

«Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой», — отметил он.

По словам Васюты, в работе трубопровода планируется задействовать отсеки Северо-Крымского канала.

Как писали «ФАКТЫ», ранее координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров заявлял, что вода в Тайганком водохранилище иссякла и поэтому непонятно, какую воду оккупанты будут перебрасывать по водоводу.

«Побывал в сентябре на Тайганском водохранилище, на реке Биюк-Карасу — воды очень мало. Тайганское водохранилище уже вряд ли восстановится, а некогда полноводная Биюк-Карасу обмелела как никогда. То есть водные ресурсы Крыма сильно истощены», — отметил он.

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