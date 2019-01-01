Штормовой ветер, метели и гололед: синоптик предупредила об изменении погоды

Украина

В среду, 2 января, погода в Украине изменится. Циклон с атмосферными фронтами принесет снег и мокрый снег, в западных областях мокрый снег с дождем. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, до штормовых значений усилится ветер, ожидаются метели. На юге обойдется без серьезных осадков, на востоке страны снег появится в конце суток 2 января.

Температура воздуха будет колебаться около нуля, на северо-востоке и востоке предполагается от минус 2 до минус 5 градусов.

В Киеве завтра возможен снег, местами мокрый, порывистый ветер, возможны метели, гололедица и около нуля.

«Уже сегодня ваша голова ведет себя странным образом вовсе не последствий новогодней ночи, а от грядущего осложнения синоптической ситуации. Отдыхайте без излишеств, а завтра хорошо закутайтесь!», — пишет Диденко.

Напомним, по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, оттепель в Украину придет не раньше 5 января, а начнется 2019 год с небольших морозов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, в каких регионах Украины погода будет по-настоящему новогодней, а в каких на Рождество нужно брать с собой зонтик. Об этом читайте в статье «То снег, то дождь: какой будет погода на Новый год и Рождество».

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