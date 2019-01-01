"Извинимся за то, что мы русские": знаменитая актриса обратилась к россиянам в новогоднюю ночь

Мир

Новый год для зрителей российского телеканала «Дождь» начался не с традиционного обращения президента Владимира Путина. С Новым годом россиян поздравила актриса Театра «Современник» Лия Ахеджакова. В обращении знаменитой актрисы, которая с первых дней агрессии РФ громко заявила о своей позиции несогласия с политикой Кремля , прозвучал призыв к соотечественникам вспомнить все плохие поступки, совершённые ими в 2018-м и извиниться.

«Дорогие друзья! Заканчивается очередной тяжёлый год, который мы пережили вопреки воровской власти. Свет истины не укрыть балахоном путинской пропаганды. В этом году страна пачками принимала допинг, травила британских граждан, подвергала опасности жизни американских космонавтов. Одним словом, делала всё, за что нашему и будущему поколениям придётся извиняться перед всем миром. Нам сложно попросить прощения у всех и сразу. Весь мир только услышит наши извинения, как мы тут же делаем новую гадость. Но мы всегда можем извиниться перед ближним за то, что не осознаём всего происходящего в стране, за то, что не проявляем свою активную гражданскую позицию и не выходим поддерживать репрессированных, за неправильно отданный голос на выборах. Извинимся каждый друг перед другом за скверные слова, извинимся перед иностранцами за то, что мы русские. Я тоже прошу прощения у вас, друзья, за то, что всего этого не делала в уходящем году. Каюсь перед вами. Надеюсь, вы меня простите и я обязательно исправлюсь в наступившем году. Вы тоже исправитесь. С новым годом Вас!»

После выступления Ахеджаковой на телеканале прошёл новогодний огонёк, на котором выступили поэт Орлуша, актёр Михаил Ефремов, певец Вася Обломов, группа Pussy Riot, а также хор журналистов радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина к соотечественникам потерпело полное фиаско , если судить по реакции на него в соцсетях. Официальное видео выступления Путина, опубликованное на странице российского «Первого канала» в Facebook, всего за два часа получило 75 тысяч дислайков и волну негативных комментариев, после чего владельцы аккаунта отключили статистику и комментарии.

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