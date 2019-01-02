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В Украине повысили денежное довольствие военных
Денежное довольствие военнослужащих ВСУ повышено с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в Минобороны. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак.
Министр заявил, что, в 2019 году командир бригады, который ранее получал 17 — 18 тыс. грн, теперь будет получать почти 26 тыс. грн, командир батальона вместо 14 тыс. грн будет получать 19−23 тыс. грн, а командир роты — 16 тыс. грн вместо 12 тыс. грн, которые ему начисляются сейчас.
Полторак отметил, что повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ, в том числе Сухопутных войск, утвердил президент Украины — верховный главнокомандующий.
Ранее сообщалось о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении зарплат военным. «Относительно повышения зарплаты ждем положительного решения в октябре», — уточнил заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ Олег Бойко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 3 декабря в Украине стартовал цикл масштабных сборов с резервистами и военнообязанными, что делается ради уточнения задач ВСУ и Сил территориальной обороны в рамках правового режима военного положения.
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