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В центре Одессы – ДТП: госпитализированы малолетние дети
Вечером во вторник, 1 января, в Одессе, на перекрестке улиц Ришельевской и Троицкой столкнулись автобус и Volkswagen Tiguan.
«В результате ДТП пострадали дети, — сообщили в управлении патрульной полиции. — В областную детскую клиническую больницу доставлены годовалый мальчик и трехлетняя девочка».
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, его причину и виновника.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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