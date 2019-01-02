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Происшествия

В центре Одессы – ДТП: госпитализированы малолетние дети

0:42 2 января 2019   42
ДТП в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером во вторник, 1 января, в Одессе, на перекрестке улиц Ришельевской и Троицкой столкнулись автобус и Volkswagen Tiguan.

«В результате ДТП пострадали дети, — сообщили в управлении патрульной полиции. — В областную детскую клиническую больницу доставлены годовалый мальчик и трехлетняя девочка».

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, его причину и виновника.

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