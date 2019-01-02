В центре Одессы – ДТП: госпитализированы малолетние дети

Происшествия

Вечером во вторник, 1 января, в Одессе, на перекрестке улиц Ришельевской и Троицкой столкнулись автобус и Volkswagen Tiguan.

«В результате ДТП пострадали дети, — сообщили в управлении патрульной полиции. — В областную детскую клиническую больницу доставлены годовалый мальчик и трехлетняя девочка».

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, его причину и виновника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter