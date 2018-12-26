2 января 2019

Первые послепраздничные дни для многих людей давно уже стали проблемой непреодолимой. Упущенные во время минувшего веселья возможности и так и не ставшие реальностью мечты давят на психику, не дают сосредоточиться на главном, не позволяют плавно войти в рабочий ритм — и просто жить дальше так, как жили прежде. Добывая посильным трудом средства и на пропитание, и на воспитание детей, и на содержание жилья. Короче говоря, все, как всегда. А ожидание праздничных чудес, пожалуй, придётся просто отложить до лучших времён. Или, по крайней мере, до следующих праздников.

Жизнь была бы слишком простой, если бы наши люди не попытались после шумного новогоднего веселья не поискать себе приключений на одно место. Хотя, честно говоря, грешат этим послепраздничным синдромом не только наши люди. Человек обычный вообще так, знаете ли, устроен, что ему свойственно в рабочий ритм включаться с некоторой задержкой. Позволяющей выветриться бесшабашному настроению затянувшихся выходных.

Так порой, кстати, происходило даже в школах юных самураев в древней Японии. Однажды на первом после праздников уроке дерзкий ученик спросил мастера:

- Ну, хорошо. Мы видим, как вы прекрасно владеете приемами применения боевого меча. И стрельбы из лука на скаку тоже. А вот скажите, учитель, могли бы вы совершить хлопок одной рукой?

Сказав это, юный нахал с ухмылкой обвёл взглядом других учеников: ну, как я?.. Учитель был человеком не только умным, но и не лишенным чувства юмора. Поэтому ответ его был коротким и хлестким, как свист плети:

- Я могу продемонстрировать тебе не только хлопок одной рукой, но и пинок одним коленом!..

Впрочем, в нынешнее время некоторые руководители стараются корректнее реагировать на не совсем адекватные поступки своих коллег по работе, не сразу способных прийти в себя после праздников. Посудите сами. В одном столичном офисе во время послепраздничной уборки помещений два сотрудника вместе с шефом нашли в углу старый медный кувшин. Решив в шутку потереть его, ожидая вызвать из сказанного небытия волшебного джинна, они вдруг стали свидетелями настоящего чуда. Представший перед их испуганными взорами Алладин любезно согласился выполнить по одному желанию каждого из присутствующих. Забыв о всякой субординации, сотрудники наперебой начали загадывать желания, осуществить которые в праздничную пору не удалось.

- Хочу сию же минуту оказаться на Канарах в 5-звездном отеле с красивой спутницей! — попросил парень. — Да и не забудь сделать так, чтобы там было «все включено»…

- А мне, — мечтательно закатив глаза, сказала сотрудница, — хочется почувствовать себя прекрасной амазонкой… Тоже где-нибудь на экзотических островах. И тоже, чтобы все, что я только пожелаю, у меня оказалось под рукой.

Не успели эти двое ещё закончить свои просьбы, как джинн мгновенно отправил их по месту назначения. Наблюдавший за всем этим безобразием руководитель, на которого теперь вопросительно смотрел Алладин, думал недолго:

- Моя просьба будет простой и понятной, о, джинн: сделай-ка так, чтобы ровно через час эти двое сотрудников оказались на своих рабочих местах и принялись выполнять возложенные на них обязанности!

Ну, и кто тут сомневался, что мечты не сбываются?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.