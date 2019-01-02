- 10:32 Что бы такое съесть, чтобы похудеть: рецепт от сбросившего семь килограммов Павла Зиброва
- 10:29 Со 2 января украинцам стало проще избавиться от изношенных купюр
- 10:15 Цены выросли в два раза: как Луганск встретил 2019 год
- 9:30 Появилось видео расстрела в Магнитогорске автобуса с предполагаемыми террористами
- 9:19 Рыб ждет большая любовь, а Близнецов – финансовое благополучие: гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака
- 9:11 Украинцы смогут свободно получать валютные переводы из-за границы: что изменится
- 9:08 Можно травить колорадских жуков: в Луганске возмутились низкопробным российским шампанским
- 8:56 Метели и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
- 8:38 Обрушение московского моста в новогоднюю ночь: появилось новое страшное видео
- 8:32 «Бегаю на протезе в любую погоду»: незрячий боец АТО принял участие в Марафоне морской пехоты в США
Со 2 января украинцам стало проще избавиться от изношенных купюр
Со среды, 2 января, вступило в действие постановление Национального банка Украины, который обязал банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности НБУ, принимать поврежденные купюры. Порванные и изношенные деньги у населения и предприятий имеют право принимать, помимо НБУ, три банка: «Ощадбанк», «Приватбанк» и «Райффайзен Банк Аваль».
Также данное постановление определяет, какие именно банкноты считаются изношенными. Это, в частности, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные и склеенные края или углы, а также склеенные гривны.
Более детальную информацию о данном постановлении НБУ читайте на сайте «ФАКТОВ»: «НБУ разрешил трем банкам принимать у населения изношенные купюры».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 739 мм