Со 2 января украинцам стало проще избавиться от изношенных купюр

Деньги

Со среды, 2 января, вступило в действие постановление Национального банка Украины, который обязал банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности НБУ, принимать поврежденные купюры. Порванные и изношенные деньги у населения и предприятий имеют право принимать, помимо НБУ, три банка: «Ощадбанк», «Приватбанк» и «Райффайзен Банк Аваль».

Также данное постановление определяет, какие именно банкноты считаются изношенными. Это, в частности, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные и склеенные края или углы, а также склеенные гривны.

Более детальную информацию о данном постановлении НБУ читайте на сайте «ФАКТОВ»: «НБУ разрешил трем банкам принимать у населения изношенные купюры».



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