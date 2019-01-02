В Магнитогорске продолжают извлекать трупы из-под завалов

Мир

В среду, 2 января, число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 18 человек. Спасатели нашли под завалами тела двух женщин, мужчины и трехлетней девочки. Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку остается неизвестна судьба еще 23 человек, проживавших в квартирах, разрушенных взрывом 31 декабря.

Утром 2 января жильцам 10-этажки разрешили организованно заходить в дом за вещами. В пункте приема граждан работают представители Пенсионного фонда. Восстанавливаются документы по инвалидности, оперативно выдаются справки о размере пенсии, о погребении, оформляются документы по потере кормильца. Людям, чье жилье пострадало, организована досрочная выплата пенсии.

Власти по-прежнему настаивают на том, что причиной обрушения подъезда был взрыв бытового газа. Версию теракта, которая активно обсуждается в соцсетях и местных СМИ после взрыва микроавтобуса «Газель» вечером 1 января, Следственный комитет России отвергает.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», есть предположения, что в одной из квартир обрушившегося дома находилась взрывчатка — гексоген. Эту квартиру снял 30 декабря выходец из Средней Азии (по некоторым данным, из Таджикистана). Он якобы входил в группу, которая готовила теракт в одном из торговых центров Магнитогорска. Террористы ехали в «Газели». Ее преследовали полицейские. Они и открыли огонь по микроавтобусу, что привело к взрыву.

По данным местных СМИ, 2 января в Магнитогорске закрыты два крупных торговых центра. Официальная версия — технические причины. Неофициальная — их проверяют на предмет минирования.

Тем временем в Москве сообщили о состоянии 11-месячного Вани Фокина, младенца, найденного живым под завалами дома в Магнитогорске. Малыша 1 января доставили самолетом в российскую столицу. Сначала ему оказали первую помощь в Челябинске.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль заявил журналистам: «Службы все с начала до конца сработали прекрасно. Я имею в виду спасателей, которые достали ребенка, организацию перелета, благодарен Грефу — Сбербанк, который дал самолет, и сотрудникам нашего института, которые ночью работали с ребенком. Небольшая надежда есть, но состояние ребенка остается тяжелым. Потому что после обморожения и развития надо находить золотую середину. Все, что необходимо, в клинике есть. Ванина мама сегодня была у нас на обходе, видела все, мы открыто говорим, не преувеличивая возможность выздоровления. Сделаем все, что можем. Все, что нужно для лечения — есть, ни в чем не нуждаемся. Ребенка смотрели все специалисты. Ручки сожмем и будем работать дальше…»

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