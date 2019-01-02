Сделано громкое заявление о бое-реванше Макгрегора и Нурмагомедова

Спорт

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о том, что существует предварительная договоренность о проведении поединка-реванша между ирландцем Конором Макгрегором и представителем России Хабибом Нурмагомедовым.

«Если все пойдет по плану, этот бой должен достояться в 2019-м», — поведал Уайт в интервью изданию TMZ.

Тем временем главный подарок на следующий год Конор уже получил — на выложенной на странице в Instagram фотографии, на которой боец поздравляет своих подписчиков с Новым годом, он обнимает свою беременную гражданскую жену Ди Девлин. «Свой лучший подарок к 2019 году мы уже получили», — написал счастливый спортсмен, у которого уже есть полуторогодовалый сын Конор-младший.

* Конор Макгрегор с гражданской женой Ди Девлин

Напомню, что 6 октября в Лас-Вегасе прошел первый бой между бойцами. В четвертом раунде Хабиб удушающим приемом одержал победу, продлив свою победную серию до 27 поединков. После боя россиянин вылез за пределы октагона и устроил драку с болельщиками, после чего был оштрафован UFC на половину гонорара за бой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Нурмагомедова задержали в аэропорту, перепутав его с террористом.

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