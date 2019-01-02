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В Киеве неизвестные «вскрыли» отделение банка: подробности дерзкого нападения (фото)
В первый день 2019 года в самом центре столицы произошло необычное ограбление банка: неизвестные «вскрыли» отделение финучреждения на улице Бассейной (по некоторым данным, это то самое отделение «ПриватБанка», инкассаторский автомобиль которого ранее ограбили под Киевом) но ничего с собой не унесли (!).
Сообщение охраны банка о том, что в отделение проникли неизвестные, поступило в полицию около 22 часов 1 января.
«Прибывшие на место случившегося полицейские обнаружили, что неизвестные проникли в отделение финучреждения, повредив замки входных дверей. Уже в помещении неизвестные повредили охранное устройство и камеры видеонаблюдения, перерезав провода. Вот только деньги или другое имущество отделения злоумышленники не похитили. На это указывает не только проведенная проверка, но и опрос работников банка», — сказали «ФАКТАМ» в пресс-службе столичного главка Нацполиции Украины.
В то же время из собственных источников «ФАКТАМ» стало известно, что злоумышленники не только «вскрыли» входную дверь и повредили охранные устройства отделения банка, но и успели взломать двери в кассовое помещение. Но, так как денег там не оказалось (в этот день банк не работал и наличности в отделении не было), грабителям пришлось с пустыми руками ретироваться с места преступления.
Однако удивляет то, насколько четко работали злоумышленники и как точно рассчитали время реагирования охраны и полиции на сигнал о проникновении.
По факту случившегося полиция открыла уголовное производство. В рамках этого дела правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые совершили столь дерзкое проникновение в отделение банка.
Напомним, что накануне Нового года на столичной Оболони мужчина совершил ограбление с помощью… игрушечного пистолета. Правда, далеко уйти с «добычей» ему не дал случайный свидетель, который и задержал налетчика.
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