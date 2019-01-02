Свитолина проиграла в стартовом матче сезона в Австралии

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (четвертая ракетка в мировом женском рейтинге) неудачно стартовала в новом сезоне. Наша соотечественница начала свое выступление на турнире в австралийском Брисбене со второго круга, где ее соперницей была белоруска Александра Соснович (30-я). По иронии судьбы, ранее единственный раз соперницы встречались между собой также в Брисбене в прошлом году, когда украинка одержала победу в финале — 6:2, 6:1.

На этот раз представительница Беларуси куда лучше подготовилась к противостоянию. Первый сет остался за ней, но второй наша соотечественница взяла под ноль. Казалось, что теперь уж психологическое преимущество на стороне Элины, но Соснович смогла взять себя в руки и выиграть решающую партию — 4:6, 6:0, 3:6.

Таким образом, Свитолина не смогла защитить свой чемпионский титул и заработала за участие в турнире 12 705 долларов призовых. В четвертьфинале нашу страну представит только Леся Цуренко (27-я) — ее соперницей станет эстонка Анетт Контавейт (20-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко добыла вторую победу на стартовом турнире в Австралии.

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