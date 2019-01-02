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Происшествия

Полиция начала расследование инцидента между Трухановым и журналистом «Радио Свобода»

14:59 2 января 2019   84
Труханов
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Одесская полиция открыла уголовное производство по ч.1. ст. 171 Уголовного кодекса Украины из-за инцидента 27 декабря с участием журналиста «Радио Свобода» Михаила Штекеля и мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее Михаил Штекель подал заявление в полицию и Государственное бюро расследований на действия мэра Одессы Геннадия Труханова, его охраны и отдельных сотрудников одесской полиции.

«Начато уголовное производство по ч.1. ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналиста), — сообщила руководитель отдела коммуникаций Одесского регионального главка Нацолиции Любовь Гордиевская. — Проводятся следственные действие, устанавливаются все обстоятельства».

«Для меня произошедшее очевидно: вначале городской голова, затем его охрана, а затем и сотрудники полиции, которые хватали меня за руки и оттягивали от прохода, не давали мне нормально работать, — написал Штекель в Facebook. — Хочу подчеркнуть несколько важных, на мой взгляд, деталей. Я начал говорить в тот момент, когда Геннадий Труханов еще стоял на брифинге перед камерами. Ничего не свидетельствовало о том, что он собирается прекращать брифинг. До этого подсудимый ответил только на один вопрос — около 8 минут рассказывал о том, что он думает по поводу обвинений НАБУ. Затем отказался отвечать на вопрос телевизионщиков. Третьим вопросом должен был быть мой…«

Штекель подчеркнул, что случай с ним — не единственный, когда охрана Труханова применяет силу в отношении представителей СМИ.

«Труханов и его охрана агрессивно игнорирует журналистов, которые пытаются задать ему вопрос, — констатирует Михаил. — Так, корреспондент „Мегафон“ и „Громадського слідства“ Богдан Осинский получил от мэра рукой по телефону, журналиста ВВС охрана пнула в пах. Говорит, что получал от охраны и Юрий Дьяченко.

Как уточнил журналист «Радио Свобода», его жалоба в правоохранительные органы касается также поведения «предположительной охраны мэра и отдельных сотрудников одесской полиции».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что мэр Одессы оскандалился после заседания суда по его делу, оттолкнув журналиста.

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