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2018 год вошел в десятку самых теплых в истории
Для Киева 2018 год вошел в десятку самых теплых в истории метеорологических наблюдений, установив 28 температурных рекордов с 1881 года и заняв седьмую-восьмую позицию в общем рейтинге самых жарких лет. Такие данные приводит Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Среднегодовая температура в 2018 году в Киеве составляла +9,5° С, что на 1,8°С превышает климатическую норму.
Больше всего температурных рекордов было поставлено в мае — 12 из 28. В целом 10 месяцев года (кроме марта и ноября) оказались теплее климатической нормы. Самым холодным днем года стало 26 февраля, когда столбики термометров опустились до 16 градусов ниже нуля. Самым жарким днем признано 15 августа, когда температура в тени достигала +32,8 градуса.
Что касается декабря, то месяц превысил климатическую норму по осадкам (144% от нормы) и по средней температуре (на 0,1°С выше нормы). Самым холодным днем было 3 декабря — минус 13,3°С. Примечательно, что самым теплым днем оказался следующий день — 4 декабря, когда после полудня температура поднялась до +3,5 градуса.
Напомним, с 2 января синоптики Укргидрометцентра прогнозируют ухудшение походных условий: снижение температуры и штормовой ветер. А народные синоптики обещают скорую оттепель.
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