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Сеть возмутил потрепанный флаг Украины на вокзале в Александрии (фото)
Приезжающих в город Александрия Кировоградской области прямо на железнодорожном вокзале встречает изветшавший и истрепанный флаг Украины. Пользователи соцсетей опубликовали фото с вокзала и поделились своим возмущением.
«Прямо на площади перед вокзалом, прямо в центре города. И все проходят мимо, и никому никакого дела. Сколько он там такой висит — не знаю. Сфоткали 31.12, прямо перед Новым годом», — рассказала автор снимка Оксана Тороп.
Мэр Александрии Степан Цапюк призвал граждан не оставаться равнодушными, видя такое отношение к государственной символике. Данный истрепанный флаг — зона ответственности железнодорожников, и им уже подали жалобу. «Уже сделали замечание. Жаль что все ждут, когда это сделает кто-то другой… Обязуюсь каждое утро подъезжать к железнодорожному вокзалу и проверять, в каком состоянии флаг. Проходят мимо тысячи людей, и им безразлично, в каком состоянии государственный символ. Может в этом национальная проблема», — отметил городской голова.
Комментаторы признают, что Украине не хватает законодательства о хранении государственных символов в надлежащем состоянии. Но пока такой закон не принят, призывают каждого не оставаться равнодушным, видя ветшающие флаги.
Напомним, в Украине существует ответственность за умышленное уничтожение государственного флага. По этой статье привлекают тех вандалов, кто сжигает флаги возле памятников или на городских площадях. Ответственность за вывешивание старого флага в законодательстве не прописана.
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