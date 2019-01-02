Открыто уголовное производство по факту избиения полицейскими активиста в Одессе

Происшествия

1 января одесский активист Демьян Ганул заявил, что в новогоднюю ночь в центре города его избили полицейские. В среду, 2 января, в региональном главке Нацполиции сообщили: «По факту событий и жалобы активиста в Одессе на неправомерные действия патрульных полицейских в новогоднюю ночь начато досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

В настоящее время материалы направляются в Государственное бюро расследований (ГБР), которое признано единственным компетентным органом следствия в данном конкретном случае".

По словам лидера общественной организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула, 1 января, около 04:00 возле дома, в котором он встречал Новый год, на него и его девушку совершили нападение двое сотрудников патрульной полиции.

«Девушка, к счастью, не пострадала, — отметил Ганул. — Мне в этом смысле повезло чуть меньше. На теле имеется определенное количество синяков, царапин, а также есть подозрение на сотрясение мозга — терял сознание на время от ударов».

Позже он обратился с заявлением в полицию, а также в больницу, где снял побои.

Активист сообщил, что в подъезде дома, ворота которого закрываются на замок, по непонятным причинам находилось двое представителей патрульной полиции. Когда он с девушкой проходил мимо полицейских, один из них задержал Ганула и попросил его предъявить документы.

«Я предъявил документ и, поскольку никаких других требований ко мне не предъявлялось, продолжил идти домой, но полицейские в грубой форме не отпустили меня, — отметил лидер „Уличного фронта“. — Причину такой проверки, а также своего невежливого поведения работники полиции отказались объяснить, а вместо этого вдвоем начали толкать меня, бросили на пол и стали бить дубинками, в основном по голове…»

Он добавил, что не верит в то, что «это нападение является простым совпадением и лишь очередным проявлением произвола».

«Считаю, что нападение организовано на меня сознательно и умышленно с целью запугать меня, показать полицейскую монополию на насилие и подавить мою общественную деятельность, — констатировал Ганул. — Также вполне вероятным является и тот факт, что это нападение является банальной местью за то, что на последней экозащитной акции, направленной на защиту парка 411-й батареи от застройки, я якобы плевал в полицейских. Хотя это было обычной реакцией на попадание слезоточивого газа в мое лицо и на слизистые оболочки носа и рта, за что меня, кстати, тогда привлекли к административной ответственности».

Ганулу также удалось найти видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксирован инцидент.

«Качество записи оставляет желать лучшего, но видно, как я и двое представителей реформированной полиции, стоим и разговариваем (проверка документов), — сказал активист. — Затем полицейские идут в сторону выхода, у нас происходит словесная перепалка, патрульные резко разворачиваются и идут на меня, после чего начинают применять спецсредства. Во время избиения моя девушка хочет остановить правонарушение со стороны стражей порядка, но безуспешно…»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Крыму было совершено очередное нападение на крымскотатарского активиста. Ризу Асанова избили до потери сознания.



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