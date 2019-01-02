- 16:52 В Николаевской области уголовник "отомстил" за 11 лет тюрьмы, изнасиловав случайную прохожую (видео, фото)
- 16:44 Жители Беларуси не понимают белорусского языка: видеофакт
- 16:21 Чудом выживший житель Магнитогорска заявил, что запаха газа в подъезде не было
- 16:17 Открыто уголовное производство по факту избиения полицейскими активиста в Одессе
- 16:10 Александра Цекало снова застукали с любовницей
- 15:59 "Это последнее предупреждение": в Крыму избили проукраинского активиста
- 15:36 Сеть возмутил потрепанный флаг Украины на вокзале в Александрии
- 15:05 2018 год вошел в десятку самых теплых в истории
- 15:03 Как теперь украинцы могут поменять валюту в банкомате
- 14:59 Полиция начала расследование инцидента между Трухановым и журналистом «Радио Свобода»
Чудом выживший житель Магнитогорска заявил, что запаха газа в подъезде не было
В среду, 2 января, 32-летний житель Магнитогорска Евгений Юрченко заявил журналистам, что «никакого запаха газа» перед взрывом в подъезде 10-этажного дома не было. Мужчина жил в однокомнатной квартире на верхнем этаже. Буквально за 15 минут до взрыва Евгений вышел на улицу. Он как будто что-то почувствовал и решил скорее уехать к родителям в Белорецк, не дожидаясь рассвета.
«Вышел из подъезда и пошел в сторону улицы Сталеваров, там у меня гараж. Когда зашел на территорию гаражей, то услышал взрыв. Я аж вздрогнул, по земле пошла сильная вибрация. Сначала подумал, что в гаражах у кого-то газовый баллон взорвался», — вспоминает Юрченко.
Он сел в машину и на ней вернулся к дому. «Я не сразу понял, что произошло. Стояли люди, было все разбросано, а в воздухе серое облако пыли. Сначала подумал, что козырек подъезда рухнул. Перепарковал машину и уже пешком пришел к подъезду. Подхожу и смотрю на свою квартиру на десятом этаже, а ее нет…» — сказал Евгений.
Журналисты российского сайта Верстов. Инфо поинтересовались, почувствовал ли Юрченко запах газа, когда вышел из квартиры еще до взрыва.
«У меня с обонянием все в порядке. Никакого запаха газа не было. Его же невозможно не учуять, он кислым пахнет. Меня и полицейские спрашивали, видел ли я что-то необычное. Но никого в подъезде не было, даже собачники не попались», — ответил. Евгений. Сейчас он временно проживает у своих родителей в Белорецке.
Его рассказ ставит под сомнение официальную версию трагедии, которая произошла 31 декабря в Магнитогорске. Власти настаивают, что обрушение подъезда жилого дома произошло из-за взрыва, вызванного утечкой бытового газа. Однако есть неофициальная версия, согласно которой в одной из квартир многоэтажки взорвался гексоген. Следовательно, к обрушению подъезда причастны террористы.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил журналистам: «Давайте дождемся официальной информации следственных органов. Не распространяйте слухи и не верьте этим слухам». По мнению Дубровского, произошедшее в Магнитогорске — это череда обстоятельств, которые внешне выглядят связанными между собой. Речь идет о втором взрыве в городе, в результате которого погибли трое мужчин в микроавтобусе «Газель».
По последним данным, в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погиб 21 человек, в том числе двое детей. Поисково-спасательная операция продолжается. Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 738 мм