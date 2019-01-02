Чудом выживший житель Магнитогорска заявил, что запаха газа в подъезде не было

Мир

В среду, 2 января, 32-летний житель Магнитогорска Евгений Юрченко заявил журналистам, что «никакого запаха газа» перед взрывом в подъезде 10-этажного дома не было. Мужчина жил в однокомнатной квартире на верхнем этаже. Буквально за 15 минут до взрыва Евгений вышел на улицу. Он как будто что-то почувствовал и решил скорее уехать к родителям в Белорецк, не дожидаясь рассвета.

«Вышел из подъезда и пошел в сторону улицы Сталеваров, там у меня гараж. Когда зашел на территорию гаражей, то услышал взрыв. Я аж вздрогнул, по земле пошла сильная вибрация. Сначала подумал, что в гаражах у кого-то газовый баллон взорвался», — вспоминает Юрченко.

Он сел в машину и на ней вернулся к дому. «Я не сразу понял, что произошло. Стояли люди, было все разбросано, а в воздухе серое облако пыли. Сначала подумал, что козырек подъезда рухнул. Перепарковал машину и уже пешком пришел к подъезду. Подхожу и смотрю на свою квартиру на десятом этаже, а ее нет…» — сказал Евгений.

Журналисты российского сайта Верстов. Инфо поинтересовались, почувствовал ли Юрченко запах газа, когда вышел из квартиры еще до взрыва.

«У меня с обонянием все в порядке. Никакого запаха газа не было. Его же невозможно не учуять, он кислым пахнет. Меня и полицейские спрашивали, видел ли я что-то необычное. Но никого в подъезде не было, даже собачники не попались», — ответил. Евгений. Сейчас он временно проживает у своих родителей в Белорецке.

Его рассказ ставит под сомнение официальную версию трагедии, которая произошла 31 декабря в Магнитогорске. Власти настаивают, что обрушение подъезда жилого дома произошло из-за взрыва, вызванного утечкой бытового газа. Однако есть неофициальная версия, согласно которой в одной из квартир многоэтажки взорвался гексоген. Следовательно, к обрушению подъезда причастны террористы.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил журналистам: «Давайте дождемся официальной информации следственных органов. Не распространяйте слухи и не верьте этим слухам». По мнению Дубровского, произошедшее в Магнитогорске — это череда обстоятельств, которые внешне выглядят связанными между собой. Речь идет о втором взрыве в городе, в результате которого погибли трое мужчин в микроавтобусе «Газель».

По последним данным, в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погиб 21 человек, в том числе двое детей. Поисково-спасательная операция продолжается. Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

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