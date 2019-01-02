Первая потеря на фронте в 2019 году: названо имя бойца

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В первый день нового года украинская армия понесла потери на Донбассе. На передовой вследствие вражеского минометного обстрела погиб украинский военнослужащий из Хмельницкой области — солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Голубев.
У погибшего 20-летнего воина остались мать и отец. Они проживают в городе Волочиск Хмельницкой области. В 2017 году Голубев заключил контракт с 10-й бригадой и выполнял боевые задачи в зоне ответственности своего подразделения.
Напомним, ранее было договорено о рождественском перемирии на Донбассе с 29 декабря, но в первый же день враг нарушил договоренности.
10-я горно-штурмовая бригада, поздравляя всех с Новым годом, призвала отмечать праздник, но при этом помнить о защитниках Украины на передовой.
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