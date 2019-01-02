Общество

Победителем 19-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» (СТБ) стал спирит Николас Петросян. Ровно тринадцать недель вместе с другими участниками популярного проекта он сражался за звание лучшего экстрасенса страны. В финал вышли четыре участника: Николас Петросян, жрица культа богини Фемиды Анна Арджеванидзе, космо-энергет Александра Черноморская и ведьма Сага Бьерн. Имя победителя ведущий проекта Павел Костицин огласил после того, как были подведены итоги зрительского смс-голосования. Николас Петросян обладает уникальным даром: он слышит голоса. Голоса живут в «белом шуме», который поступает к нему из старенького переносного радиоприемника. Дед и прадед Николаса умели лечить, предрекать будущее и менять судьбы людей. Однако на отце этот дар прервался и не дошел до Николаса. Вместо этого ему стала доступна черная магия. Три года назад победителем 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» стал троюродный брат Николаса — Сурен Джулакян. Однако братья давно не общаются. Во многом из-за черной магии, которая доступна Николасу. Молодой спирит признавался, что пришел на проект желая доказать брату, что тоже чего-то стоит.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Николас Петросян поделился секретами своей магии и дал прогноз на 2019 год.

— Николас, с победой вас! Что почувствовали, узнав, что стали самым сильным экстрасенсом сезона?

— Спасибо, я очень счастлив! В первую очередь, я почувствовал свободу. Знаете, у меня будто камень с души упал! Но первое место я разделил с Анной Арджеванидзе — она тоже заслужила победу.

— Вы работаете с «белым шумом» — ранее на проекте таких практик не было. Что это за методика?

— «Белый шум» — это тонкая грань между миром живых и мертвых, своего рода проводник. С его помощью я общаюсь с неупокоенными душами, которые и дают мне ответы на поставленные вопросы. Эти души, как и мы, существуют на земле. Но их не вижу ни я, ни другие люди. Помимо них есть еще бесы, черти и другие подселенные сущности, которые тоже проникают в «белый шум». С неупокоенными душами можно общаться, но есть риски — некоторые сущности могут нанести мне вред. Просто со временем я научился приостанавливать и сдерживать их.

— В своей работе вы используете радио. Откуда оно?

— Это радио моей покойной бабушки, которой мне очень не хватает. Нужно признать, что до восьми лет она меня вообще не воспринимала. Моя мама — украинка, отец — армянин. Я — метис, поэтому бабушка называла меня чертом. Это было очень обидно. Только когда мне исполнилось восемь лет, мы с ней начали ладить. Это была светлая полоса — я получал тепло и ласку от бабушки. Но так длилось недолго — ее быстро не стало. После ее смерти все, что я забрал из дома, — старое радио. Для меня оно было как память о бабушке. С тех пор оно всегда со мной. Это мой оберег.

— Как вы получаете информацию с помощью радио?

— Многие думают, что я включаю его и сразу слышу голоса неупокоенных душ, но это не так. Ко мне доносится крик — это целый хор! В этом потоке информации я и ищу правду.

— Во время испытаний вы всегда вели себя очень эмоционально и никогда не скрывали своих мыслей и чувств. В обычной жизни тоже так поступаете?

— На самом деле, я очень эмоциональный и веселый человек. Но в работе совсем другой, здесь не до веселья. Мне нужно говорить все по факту.

— На проекте «Битва экстрасенсов» существует дружба среди участников?

— Конечно! Я подружился с Ксаной, Александром Соляником, Сагой и Анной Арджеванидзе. Также мне помогала Твигги. Кстати, она даже поделилась некоторыми из своих знаний. Как некромант научила, как можно подавлять сущности.

— Кого вы считали своим главным конкурентом?

— Честно сказать, o конкуренции я не думал. У меня была совершенно другая цель на проекте — доказать моему брату Сурену, что я чего-то стою. Зрители проекта его хорошо помнят — брат стал победителем шестнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов».

— Между вами напряженные отношения?

— Да, у нас с Суреном случился скандал. От него прозвучала фраза, что я ничтожество и ничего не добьюсь. Меня это взбудоражило. Тогда я сказал Сурену, что лечу в Армению, а на самом деле переехал к дяде в Киев. Я решил, что еще повоюю за свое место под солнцем и пошел на «Битву экстрасенсов». После первого отборочного тура, узнав, что я в проекте, Сурен просто перестал со мной общаться. А вот мне пройти испытание помогла как раз злость брата. Зрители наверняка заметили, что на проекте он неоднократно делал мне «подножки». Однако я продолжал заниматься своим делом, а он — своим.

— Как думаете, почему Сурен был так негативно к вам настроен изначально?

— Сурена вывело из себя то, что я работал с «белым шумом» и обращался за помощью к темным силам. Он не признавал мои методы работы. Но это его выбор, на который он имеет право.

— Чем планируете заниматься после проекта?

— Тем же, чем и до проекта — помогать людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. А в планах — открыть собственную школу экстрасенсов.

— К вам обращаются за помощью друзья и близкие?

— Признаюсь, друзья боятся меня o чем-то просить. А мои родные и так находятся под моей защитой — я всегда буду им помогать.

— Можете сказать, каким будет 2019 год для нашей страны?

— Я знаю, что с новым годом в Украину начнет прибывать стабильность, в том числе и финансовая. Овны, Стрельцы, Львы и Тельцы — готовьтесь к удаче! Хочу пожелать всем знакам зодиака, чтобы у них в 2019 году открылись «дороги» и прибыли финансы, здоровье и любовь. Для этого нужно лишь сделать шаг навстречу счастью.

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