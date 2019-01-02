- 18:36 Оккупанты сообщили о подрыве моста в Донецке
- 18:29 В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины
- 18:04 Овны, Стрельцы, Львы и Тельцы — готовьтесь к удаче! — предсказание от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 17:50 Первая потеря на фронте в 2019 году: названо имя бойца
- 17:25 Идет циклон: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
- 17:10 В Тернополе в жилом доме взорвалась граната: подробности и фото
- 17:09 Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка
- 17:02 Алла Пугачева отказалась от новогодних корпоративов
- 16:52 В Николаевской области уголовник "отомстил" за 11 лет тюрьмы, изнасиловав случайную прохожую (видео, фото)
- 16:44 Жители Беларуси не понимают белорусского языка: видеофакт
В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины
В городе Вогера в Италии (регион Ломбардия) погибла 12-летняя девочка из Украины. Она жила в Италии вместе с родителями и училась в местной средней школе. Трагедия случилась 30 декабря. Школьница была одна дома, вышла на балкон и, по невыясненным пока причинам, упала с семиметровой высоты.
Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее врачам не удалось. Как сообщает итальянский сайт La Provincia, подросток скончалась в больнице в отделении неотложной помощи. Полученные травмы головы были несовместимы с жизнью.
По одной из версий, речь идет не о несчастном случае, а о самоубийстве. Полиция обратила внимание на тот факт, что девочка вышла на балкон вскоре после ухода родителей и упала, держа в руке ключи от входной двери. Кроме того, на балконе присутствовало железное ограждение, ставящее под сомнение версию о случайном падении. Карабинеры обыскали квартиру, но не нашли ничего, что могло бы пролить свет на причины трагедии.
Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, суициды на планете происходят каждые 40 секунд. Наиболее часто пытаются совершить самоубийство подростки и молодежь. В Украине ведется борьба с так называемыми «суицидальными группами» в соцсетях, через которые подростков пытаются склонить к самоубийству.
Фото laprovinciapavese.gelocal.it
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 739 мм