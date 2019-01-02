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Происшествия

В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины

18:29 2 января 2019   166
италия
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Вогера в Италии (регион Ломбардия) погибла 12-летняя девочка из Украины. Она жила в Италии вместе с родителями и училась в местной средней школе. Трагедия случилась 30 декабря. Школьница была одна дома, вышла на балкон и, по невыясненным пока причинам, упала с семиметровой высоты.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее врачам не удалось. Как сообщает итальянский сайт La Provincia, подросток скончалась в больнице в отделении неотложной помощи. Полученные травмы головы были несовместимы с жизнью.

По одной из версий, речь идет не о несчастном случае, а о самоубийстве. Полиция обратила внимание на тот факт, что девочка вышла на балкон вскоре после ухода родителей и упала, держа в руке ключи от входной двери. Кроме того, на балконе присутствовало железное ограждение, ставящее под сомнение версию о случайном падении. Карабинеры обыскали квартиру, но не нашли ничего, что могло бы пролить свет на причины трагедии.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, суициды на планете происходят каждые 40 секунд. Наиболее часто пытаются совершить самоубийство подростки и молодежь. В Украине ведется борьба с так называемыми «суицидальными группами» в соцсетях, через которые подростков пытаются склонить к самоубийству.

Фото laprovinciapavese.gelocal.it

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