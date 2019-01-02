В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины

Происшествия

В городе Вогера в Италии (регион Ломбардия) погибла 12-летняя девочка из Украины. Она жила в Италии вместе с родителями и училась в местной средней школе. Трагедия случилась 30 декабря. Школьница была одна дома, вышла на балкон и, по невыясненным пока причинам, упала с семиметровой высоты.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее врачам не удалось. Как сообщает итальянский сайт La Provincia, подросток скончалась в больнице в отделении неотложной помощи. Полученные травмы головы были несовместимы с жизнью.

По одной из версий, речь идет не о несчастном случае, а о самоубийстве. Полиция обратила внимание на тот факт, что девочка вышла на балкон вскоре после ухода родителей и упала, держа в руке ключи от входной двери. Кроме того, на балконе присутствовало железное ограждение, ставящее под сомнение версию о случайном падении. Карабинеры обыскали квартиру, но не нашли ничего, что могло бы пролить свет на причины трагедии.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, суициды на планете происходят каждые 40 секунд. Наиболее часто пытаются совершить самоубийство подростки и молодежь. В Украине ведется борьба с так называемыми «суицидальными группами» в соцсетях, через которые подростков пытаются склонить к самоубийству.

Фото laprovinciapavese.gelocal.it

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