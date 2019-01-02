На популярный у украинцев курорт движется тайфун

Общество

Таиланд, который недавно ввел безвизовый режим для граждан Украины и тем самым привлек много украинских туристов, сейчас ожидает приближения тайфуна. МИД Украины просит соотечественников отложить поездку в прибрежные курортные зоны Таиланда. Тем, кто уже находится в опасных районах, стоит приготовиться к экстренной эвакуации.

Как ожидается, тропический шторм «Пабук» с 2 по 5 января затронет южные регионы Королевства Таиланд (провинции Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет). Здесь ожидаются сильный ветер, ливневые дожди, возможны наводнения, перебои с электро- и водоснабжением, нарушение работы транспорта.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, отслеживать сообщения спасательных служб и местных властей, следить за новостями. В посольстве Украины в Таиланде открыта «горячая линия» +66 970 107 760. Также работает круглосуточная «горячая линия» МИД Украины: +38−044−238−16−57.

Напомним, «ФАКТЫ» собрали полезные советы туристам о том, как правильно выбрать страховку для поездки за границу.

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