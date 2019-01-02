В Сумах из-за обрыва лифта погиб младенец: фото с места ЧП

Происшествия

Трагедия случилась в Сумах в многоэтажном доме по ул. Супруна. В здании оборвался лифт, а в кабине подъемника в этот момент находилась коляска с младенцем. Двухмесячный ребенок погиб.

Как выяснили в полиции, ребенок и его дедушка возвращались домой с прогулки. Около 16 часов мужчина завез коляску в лифт, поднялся на нужный этаж, сам вышел первым, чтобы вывезти малыша, и в этот момент лифт оборвался. Спасти ребенка не удалось.

Версия областной прокуратуры немного отличается: с ребенком на прогулку ходила женщина, возможно, мать малыша. Женщина и ребенок поднялись на лифте на 9-й этаж. В момент, когда коляску хотели вывезти из лифта, подъемник начал двигаться вниз. Коляску «зажало» дверьми, мальчик погиб. Прокуратура в данный момент выясняет, кто был ответственным за эксплуатацию лифтов в многоэтажке.

Напомним, ранее в Киеве из-за неожиданно сработавшего механизма лифта, в кабине зажало коляску с ребенком. В тот раз младенца спасла лишь молниеносная реакция няни. Перед этим был случай, когда оборвался лифт в новом 22-этажном доме в столице.

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