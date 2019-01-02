В Одессе полиция разыскивает боксера, который проломил череп человеку из-за замечания (фото)

Происшествия

Одесские правоохранители ищут боксера, который жестоко избил в новогоднюю ночь программиста, проломив ему череп. Злоумышленник похвалялся связями в прокуратуре. Как сообщили родственники 38-летнего потерпевшего Виталия Швеца, инцидент произошел в ночь на 1 января в Суворовском районе, на улице Сахарова, 36.

По словам брата Виталия, его супруга вместе с соседкой стояла на улице, возле подъезда жилого дома, в котором они проживают, когда подъехал автомобиль с группой людей.

«Водитель авто заехал на тротуар, практически перегородив вход в подъезд, — рассказал Виталий. — Поэтому женщины сделали ему замечание. После этого водитель начал кричать, угрожать физической расправой, оскорблять, употребляя ненормативную лексику. Услышав шум, из дома вышел мой брат и заступился за женщин».

По словам сестры пострадавшего, водитель «стал задирать» Швеца, попытался сдернуть с него капюшон, а, когда тот его оттолкнул, замахнулся, чтобы нанести удар, но попал в лицо соседке.

«После этого он напал на брата и начал наносить множественные удары в лицо, — рассказала женщина. — Супруга брата попыталась оттащить нападавшего, но безуспешно. Ей тоже досталось от злоумышленника. Брат потерял сознание, упал и ударился головой об асфальт, после чего водитель нанес ему многочисленные удары ногами по голове и лицу».

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в областную клиническую больницу. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей основания черепа, кровоизлияние в мозг.

Как отметили родственники, потерпевший работает программистом, это спокойный уравновешенный человек.

Подозреваемый — спортсмен, занимается тайским боксом. По словам очевидцев инцидента, он неоднократно совершал в отношении жильцов дома противоправные действия.

«Данный субъект всякий раз угрожал своим братом — прокурором, который якобы работает в Николаеве. В настоящий момент нападавший скрывается от полиции», — сообщили родственники Швеца.

В Одесском региональном главке Нацполиции сообщили, что по факту нанесения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство.

«Сегодня подозреваемый объявлен в розыск, — заявили в главке. — Проводятся мероприятия по его задержанию».

Как стало известно «ФАКТАМ», разыскиваемый фигурант находится в поле зрения правоохранителей уже давно. Так, в апреле минувшего года он организовал «разборку» с массовым побоищем у себя на малой родине — во Врадиевке Николаевской области, куда прибыл с подельниками из Одессы. При этом «герой-боксер» настолько увлекся, что не реагировал на окрики и замечания многочисленных очевидцев.

По словам последних, увидев, что силы неравны, один из свидетелей успел добежать до машины и достать зарегистрированный травматический пистолет.

«К счастью, одного вида оружия хватило для того, чтобы охладить пыл молодчиков — они поутихли, и стрелять ни в кого не пришлось, — констатировали очевидцы врадиевского инцидента. — В это время на место уже прибыла полиция, полицейские пытались разборонить конфликтующие стороны, но главного зачинщика — Андрея С. остановить было практически невозможно: он продолжал махать кулаками и нецензурно выражаться».

По факту той драки правоохранители тоже открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». Но местные жители не верят, что полиция примет серьезное решение относительно зачинщика: дескать, у него связи в прокуратуре…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Тернополе в жилом доме взорвалась граната. Одесский активист заявил, что в новогоднюю ночь был избит полицейскими в центре города. А во Львове студент сумел выжить после 25 ножевых ранений.

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