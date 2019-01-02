СБУ депортировала в Беларусь известного пророссийского пропагандиста

Политика

Служба безопасности Украины депортировала в Беларусь известного пропагандиста Павла Карназицкого. Белорусский гражданин отправлен на родину. В Украине он не сможет появляться в ближайшие три года.

Оперативники СБУ установили, что Карназицкий проживал в Украине нелегально и вел здесь деструктивную деятельность, а также распространял антиукраинскую пропаганду. Гражданин под видом «эксперта», «аналитика», «политического обозревателя» появлялся в телеэфире и там озвучивал выгодные России фейки. Например, что якобы международное сообщество сомневается в присутствии на оккупированных территориях военных страны-агрессора. Также Карназицкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиаресурсах, подконтрольных террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

По словам главы СБУ Василия Грицака, после введения ограничений на въезд российских граждан в Украину кремлевские спецслужбы все чаще привлекают к провокациям иностранцев. В данном случае таким полезным иностранцем стал гражданин Беларуси.

Напомним, ранее эксперты отметили, что Россия усиленно вкладывается в пропаганду и пытается подавить любые сомнения в неправильности выбранного курса. Параллельно пропагандисты создают нелепые фейки об Украине и других странах.

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