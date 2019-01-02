- 22:05 Телеканал CNN исправил принадлежность Симферополя после вмешательства МИД Украины
- 21:49 СБУ депортировала в Беларусь известного пророссийского пропагандиста
- 21:43 В Одессе полиция разыскивает боксера, который проломил череп человеку из-за замечания
- 21:29 В Сумах из-за обрыва лифта погиб младенец: фото с места ЧП
- 21:06 Выступление Зеленского в новогоднюю ночь — демонстрация неуважения к институту президентства в Украине, — эксперт
- 21:05 Жестокое убийство семьи в Виннице: подозреваемого арестовали
- 20:43 Умер известный музыкант Крис Кельми
- 20:15 Командование ВСУ раскрыло подробности исчезновения бойца на Донбассе
- 20:12 Среди погибших в Магнитогорске есть иностранцы
- 19:27 На популярный у украинцев курорт движется тайфун
СБУ депортировала в Беларусь известного пророссийского пропагандиста
Служба безопасности Украины депортировала в Беларусь известного пропагандиста Павла Карназицкого. Белорусский гражданин отправлен на родину. В Украине он не сможет появляться в ближайшие три года.
Оперативники СБУ установили, что Карназицкий проживал в Украине нелегально и вел здесь деструктивную деятельность, а также распространял антиукраинскую пропаганду. Гражданин под видом «эксперта», «аналитика», «политического обозревателя» появлялся в телеэфире и там озвучивал выгодные России фейки. Например, что якобы международное сообщество сомневается в присутствии на оккупированных территориях военных страны-агрессора. Также Карназицкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиаресурсах, подконтрольных террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».
По словам главы СБУ Василия Грицака, после введения ограничений на въезд российских граждан в Украину кремлевские спецслужбы все чаще привлекают к провокациям иностранцев. В данном случае таким полезным иностранцем стал гражданин Беларуси.
Напомним, ранее эксперты отметили, что Россия усиленно вкладывается в пропаганду и пытается подавить любые сомнения в неправильности выбранного курса. Параллельно пропагандисты создают нелепые фейки об Украине и других странах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 739 мм