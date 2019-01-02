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В сети обсуждают неприличное поведение начальника киевских патрульных на новогоднем корпоративе (видео)

22:45 2 января 2019   335
зозуля
Инф. «ФАКТОВ»

Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля неординарно поздравил подчиненных на новогоднем корпоративе. Пытаясь подбодрить и мотивировать участников праздника, оратор озвучил очень грубые, а местами и неприличные выражения.

«Нам не хватает сил, опыта, денег, здоровья, нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что когда мы прекратим все это делать, в стране наступит просто п… ц. В стране наступит просто …, когда патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц», — заявил Зозуля.

Видео содержит нецензурную лексику:

Видео с праздничного корпоратива было опубликовано в Facebook. В сети комментаторы посчитали, что для грубых выражений и время, и место были выбраны неудачно. «Реально стыдно», «Испанский стыд», — заявили пользователи.

Напомним, в Киеве водитель троллейбуса набросился на пассажиров с нецензурной бранью, а в Харькове медсестра грубо ругалась на рабочем месте и проявляла агрессию по отношению к пациентам.

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