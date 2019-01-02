- 23:25 Били пятеро правоохранителей: в Киеве пострадал один из создателей знаменитой «Мрии»
- 23:15 Порошенко поделился своими музыкальными вкусами: топ-7 от президента
- 22:45 В сети обсуждают неприличное поведение начальника киевских патрульных на новогоднем корпоративе
- 22:17 Среди погибших в Магнитогорске есть иностранцы
- 22:05 Телеканал CNN исправил принадлежность Симферополя после вмешательства МИД Украины
- 21:49 СБУ депортировала в Беларусь известного пророссийского пропагандиста
- 21:43 В Одессе полиция разыскивает боксера, который проломил череп человеку из-за замечания
- 21:29 В Сумах из-за обрыва лифта погиб младенец: фото с места ЧП
- 21:06 Выступление Зеленского в новогоднюю ночь — демонстрация неуважения к институту президентства в Украине, — эксперт
- 21:05 Жестокое убийство семьи в Виннице: подозреваемого арестовали
В сети обсуждают неприличное поведение начальника киевских патрульных на новогоднем корпоративе (видео)
Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля неординарно поздравил подчиненных на новогоднем корпоративе. Пытаясь подбодрить и мотивировать участников праздника, оратор озвучил очень грубые, а местами и неприличные выражения.
«Нам не хватает сил, опыта, денег, здоровья, нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что когда мы прекратим все это делать, в стране наступит просто п… ц. В стране наступит просто …, когда патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц», — заявил Зозуля.
Видео содержит нецензурную лексику:
Видео с праздничного корпоратива было опубликовано в Facebook. В сети комментаторы посчитали, что для грубых выражений и время, и место были выбраны неудачно. «Реально стыдно», «Испанский стыд», — заявили пользователи.
Напомним, в Киеве водитель троллейбуса набросился на пассажиров с нецензурной бранью, а в Харькове медсестра грубо ругалась на рабочем месте и проявляла агрессию по отношению к пациентам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 739 мм