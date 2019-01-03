3 и 4 января киевлянам предлагают пройти медицинские бесплатные тесты

Украина

В первую же неделю 2019 года (3−4 января) в семи районах Киева в рамках проекта «Врач в вашем доме» будут дежурить медпункты, где желающие могут пройти быстрое тестирование организма. С начала этого проекта проведено уже более 55 тысяч обследований, сообщили в департаменте здравоохранения горгосадминистрации.

В медпунктах проведут экспресс-диагностику на неинфекционные заболевания, проверят уровень глюкозы и холестерина, измерят давление и определят индекс массы тела. При наметившихся проблемах со здоровьем пациентов проконсультируют и порекомендуют дополнительные методы обследования и лечения. Если человек не может самостоятельно добраться на диагностику, к нему выедут мультидисциплинарные бригады. Они также посещают социально незащищенных пациентов. Всего бригады выезжали около 6 тысяч раз.

Медпункты работают с 11.00 по 14.00 по адресам:

Голосеевский район

3 и 4 января — проспект Голосеевский, 42 (райадминистрация);

Дарницкий район

3 января — улица Олийныка 21 (центр админуслуг);

4 января — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

3 января — 10.00−13.00 — улицы Курнатовского, 7а, каб № 4а (управление соцзащиты населения), 11.00−14.00 — улицы Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени Г. Тычины), Миропольская, 13а (жэо № 404),

4 января -- с 11.00 до 14.00 — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»), Миропольская, 1 (аптека № 77);

Печерский район

3 января — улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), улицы Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препарато)

4 января— улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), Михаила-Омеляновича Павленко, 15;

Подольский район

3 января — улица Волошская 47 (Амбулатория общей практики семейной медицины № № 2, 3), проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);

4 января — улицы Мостицкая 9 (диагностический центр), Маршала Гречко, 14 (аптека № 95);

Святошинский район

3 января — проспект Победы 97,

4 января — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»);

Соломенский район

3 января — проспект Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), бульвар В. Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания населения);

4 января — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), проспект Комарова, 3 (Медгородок).

Кроме того, желающие могут в течение января попасть также на бесплатное обследование, проводимое на передвижном флюорографе. Цифровое оборудование работает с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.30−14.00). При необходимости пациенту выдадут справку с результатами проверки и проконсультируют фтизиатры.

Напомним, что при своевременной диагностике туберкулеза и соблюдении процедуры лечения эта болезнь отступает. Вот почему важны профилактические проверки легких. При обнаружении патологии (и в случае необходимости) врачи направляют человека на дополнительное обследование в профильные медучреждения.

Мобильный флюорограф в январе 2019 года работает по графику:

9, 16, 23, 30 января — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район) — городская тублечебница № 1;

11, 25 января — улица Автозаводская, 68 (Подольский район) — противотуберкулезный диспансер № 1;

17 января — улица Отца Жураковского, 10 (Соломенский район) — амбулатория № 10 центра первичной медико-санитарной помощи № 2;

21, 28 января — улица Васильковская, 35 (Голосеевский район) — ТМО «Фтизиатрия».

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