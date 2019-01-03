- 0:59 Посол Украины в США рассказал, каких шагов наша страна ожидает от государств Запада
- 0:25 3 и 4 января киевлянам предлагают пройти медицинские бесплатные тесты
- 23:58 СМИ назвали вероятную причину смерти певца Криса Кельми
- 23:25 Били пятеро правоохранителей: в Киеве пострадал один из создателей знаменитой «Мрии»
- 23:15 Порошенко поделился своими музыкальными вкусами: топ-7 от президента
- 22:45 В сети обсуждают неприличное поведение начальника киевских патрульных на новогоднем корпоративе
- 22:17 Среди погибших в Магнитогорске есть иностранцы
- 22:05 Телеканал CNN исправил принадлежность Симферополя после вмешательства МИД Украины
- 21:49 СБУ депортировала в Беларусь известного пророссийского пропагандиста
- 21:43 В Одессе полиция разыскивает боксера, который проломил череп человеку из-за замечания
3 и 4 января киевлянам предлагают пройти медицинские бесплатные тесты
В первую же неделю 2019 года (3−4 января) в семи районах Киева в рамках проекта «Врач в вашем доме» будут дежурить медпункты, где желающие могут пройти быстрое тестирование организма. С начала этого проекта проведено уже более 55 тысяч обследований, сообщили в департаменте здравоохранения горгосадминистрации.
В медпунктах проведут экспресс-диагностику на неинфекционные заболевания, проверят уровень глюкозы и холестерина, измерят давление и определят индекс массы тела. При наметившихся проблемах со здоровьем пациентов проконсультируют и порекомендуют дополнительные методы обследования и лечения. Если человек не может самостоятельно добраться на диагностику, к нему выедут мультидисциплинарные бригады. Они также посещают социально незащищенных пациентов. Всего бригады выезжали около 6 тысяч раз.
Медпункты работают с 11.00 по 14.00 по адресам:
Голосеевский район
3 и 4 января — проспект Голосеевский, 42 (райадминистрация);
Дарницкий район
3 января — улица Олийныка 21 (центр админуслуг);
4 января — улица Заслонова, 22 (центр занятости);
Днепровский район
3 января — 10.00−13.00 — улицы Курнатовского, 7а, каб № 4а (управление соцзащиты населения), 11.00−14.00 — улицы Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени Г. Тычины), Миропольская, 13а (жэо № 404),
4 января -- с 11.00 до 14.00 — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»), Миропольская, 1 (аптека № 77);
Печерский район
3 января — улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), улицы Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препарато)
4 января— улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), Михаила-Омеляновича Павленко, 15;
Подольский район
3 января — улица Волошская 47 (Амбулатория общей практики семейной медицины № № 2, 3), проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);
4 января — улицы Мостицкая 9 (диагностический центр), Маршала Гречко, 14 (аптека № 95);
Святошинский район
3 января — проспект Победы 97,
4 января — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»);
Соломенский район
3 января — проспект Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), бульвар В. Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания населения);
4 января — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), проспект Комарова, 3 (Медгородок).
Кроме того, желающие могут в течение января попасть также на бесплатное обследование, проводимое на передвижном флюорографе. Цифровое оборудование работает с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.30−14.00). При необходимости пациенту выдадут справку с результатами проверки и проконсультируют фтизиатры.
Напомним, что при своевременной диагностике туберкулеза и соблюдении процедуры лечения эта болезнь отступает. Вот почему важны профилактические проверки легких. При обнаружении патологии (и в случае необходимости) врачи направляют человека на дополнительное обследование в профильные медучреждения.
Мобильный флюорограф в январе 2019 года работает по графику:
9, 16, 23, 30 января — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район) — городская тублечебница № 1;
11, 25 января — улица Автозаводская, 68 (Подольский район) — противотуберкулезный диспансер № 1;
17 января — улица Отца Жураковского, 10 (Соломенский район) — амбулатория № 10 центра первичной медико-санитарной помощи № 2;
21, 28 января — улица Васильковская, 35 (Голосеевский район) — ТМО «Фтизиатрия».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 739 мм