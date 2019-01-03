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США должны позволить боевикам Талибана воевать с ИГИЛ: Трамп рассказал, за что уволил Мэттиса
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса. Об этом Трамп сообщил во время заседания правительства в среду в Вашингтоне, передает АР.
В частности, Трамп выразил недовольство тем, как Мэттис вел дела в Афганистане. В этой связи президент заявил, что Соединенные Штаты должны позволить талибам воевать с боевиками ИГИЛ.
«Президент Дональд Трамп сказал, что он уволил Джеймса Мэттиса с должности министра обороны. Однако экс-генерал морской пехоты фактически подал в отставку в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии», — говорится в сообщении.
Кроме того, на правительственном заседании Трамп отметил, что выделил Пентагону рекордные средства из федерального бюджета, и Мэттис тогда просто «не мог поверить».
«Но что он (Мэттис) сделал для меня?», — спросил Трамп.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп заявил, что с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США. Американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет «великолепен» на этой должности.
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