Трамп объявил о скорой отставке главы Пентагона Мэттиса

Мир

В воскресенье, 14 октября, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил о скорой отставке министра обороны Джеймса Мэттиса.

«Возможно, что он уйдет. Я думаю, что Мэттис — своего рода демократ, если вы хотите знать правду. На определенном этапе все уходят, это Вашингтон», — ответил Трамп на вопрос о слухах об отставке главы Пентагона.

Также президент добавил, что в ближайшее время его администрацию могут покинуть и другие высокопоставленные сотрудники. При этом Трамп особо подчеркнул: «В Белом доме нет хаоса, как об этом пишут СМИ. Это все опять лживые новости — fake news!»

Напомним, The Washington Post в сентябре сообщила о серьезных разногласиях между Трампом и Мэттисом. Министр обороны якобы позволял себе неодобрительные комментарии в адрес президента США. Еще ранее об этом написал в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» известный американский журналист Боб Вудворд.

The New York Times в свою очередь сообщала о том, что президент разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, совместных учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном. По данным газеты, Мэттис уйдет в отставку после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.

Ранее в том же интервью телеканалу CBS Трамп согласился с тем, что президент России Владимир Путин причастен к убийствам и отравлениям.

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