Агрессия РФ на Азове: украинских пограничников в Мариуполе усилили мощным катером (фото)

Украина

Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины усилился модернизированным катером проекта UMS-1000. Об этом сообщили в Facebook правительства Украины.

Основным отличием катера является его маневренность и скорость — так, во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узла (84 км/ч), и это не предел.

«Мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, реверсивно-рулевые устройства для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме», — перечислено в сообщении оборудование катера.

В конце 2018 года стало известно, что уже в июле 2019 года Украина получит от США новые патрульные катера класса Island, будущие члены экипажа которых уже проходят соответствующую подготовку в американском Балтиморе.

Напомним, украинские военные впервые открыли огонь в Черном море, чтобы остановить судно-нарушитель.



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