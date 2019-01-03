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Только капитуляция перед Россией: в Украине рассказали, как можно закончить войну на Донбассе
Немедленное установление мира на Донбассе обещают многие кандидаты в президенты Украины, однако на самом деле ставку на «мир любой ценой» делают только те, которые выбирают вариант капитуляции перед Россией. Об этом в своем блоге на Лига. Бизнес написала социолог Ирина Бекешкина.
При этом она подтвердила, что проблема войны на Донбассе будет одной из центральных тем избирательной кампании, и это открывает широкое поле для спекуляций. Политические силы, прежде всего пророссийской направленности, предлагают избирателям популистический рецепт: «Выберите меня — и будет вам мир». При этом как именно, и какой ценой они хотят этого достичь, они замалчивают.
По мнению социолога, цена подобных компромиссов очевидна — капитуляция и полное принятие условий, на которых настаивает Россия.
«Они (кандидаты. Ред.) говорят, что готовы договариваться хоть с чертом. Но договоренности с чертом — это адские договоренности, и известно, чем это заканчивается», — предупреждает Бекешкина.
Напомним, ранее аналитик спрогнозировал, что будущие президентские выборы в Украине покажут, заинтересована ли Россия в каком-либо прогрессе по установлению мира на Донбассе.
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