Сеть рассмешила новогодняя елка в Сваляве

Общество

Пока природа Закарпатья радует украинцев своими видами, жители закарпатского города Свалява выложили в сеть фото главной елки города, которые не могут вызвать других реакций, кроме как сожаления.

«Где есть тот конкурс на самую красивую елку? Это Свалява!», — написал автор фото Тарас Оксенюк, скептически поздравив всех с новым годом Свиньи.

В комментариях к фото горожане советуют властям не позориться и разобрать бедное дерево, а также желают чиновникам, чтобы подобная елка стояла у них дома.

«Разберите ее уже… Для чего ее было вообще одевать? Она без этого (убранства. Ред.) лучше выглядела. Чтобы на следующий год у вас дома такая была», — посоветовала Мария Инга Лозинец.

Напомним, в ноябре в Ужгороде открыли странный памятник жертвам Голодомора. Монумент необычного цвета и структуры вызвал многочисленные споры в интернете. Жители Ужгорода окрестили ее «к*кашкой с крыльями».

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