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Хит KAZKA установил новый рекорд (видео)
Хит «Плакала» молодой украинской группы KAZKA, собравший множество наград и возглавивший чарты не только в Украине, продолжает покорять новые вершины. Песня, которую слушают и на улицах Парижа и клип, который смотрят во всем мире, установил новый рекорд просмотров на Youtube.
На данный момент официальное видео «Плакала», которое появилось в сети только 25сентября 2018 года, уже посмотрели более 105 миллионов человек. Это рекорд для украинского коллектива.
Напомним, хит «Плакала» перевели на английский язык, теперь он звучит как CRY.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что хит «Плакала» пользуется невероятной популярностью в сети, его перепевают и пародируют, используют в популярных шоу. Сейчас группа работает над новой композицией и готовится к масштабным гастролям в Северной Америке.
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