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Происшествия

Выпали прямо из подъемника: в сети рассказали о шокирующем инциденте с туристами на Драгобрате

11:30 3 января 2019   543
Выпали прямо с подъемника: в сети рассказали о шокирующем инциденте с туристами на Драгобрате
Инф. «ФАКТОВ»

На Драгобрате произошел очередной опасный инцидент с туристами. О нем в сети рассказала Анна Самородова, назвав 2 января своим вторым днем рождения.

По ее словам, они со своим спутником свалились с подъемника вместе с креплениями, которые мешали им подняться и мешали другим туристам, которые начали цепляться за них ногами.

«Когда удалось встать, я захватила ту самую железку и пыталась спустить. Наконец-то! Спустя время нам сообразили помочь. Подхожу к работникам, а они такие «Да, раскрутилось. Ну ничего, бывает», — рассказала Анна, опубликовав фото.

Она также сообщила, что ей предложили компенсацию за случившееся только после начала разбирательства и подключения журналистки одного из изданий.

Напомним, ранее на Дрогобрате туристка получила перелом челюсти после столкновения с ратраком. В то же время хозяин авто не считает себя виноватым. А в марте 2018 года украинцы пострадали при аварии подъемника на горнолыжном курорте в Грузии.

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