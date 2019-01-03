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Общество

В ночь на 5 января один из мостов Киева закроют для проезда транспорта

12:10 3 января 2019   69
мост Метро
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В связи с ремонтными работами на мосту Метро закроют движение транспорта в обоих направлениях на мостовом переходе через Русановский залив. Об этом сообщил «Киевавтодор».

А в ночь на 7 января из-за массовых рождественских мероприятий в центре столицы будет продлена работа наземного общественного транспорта: троллейбусов, трамваев, автобусов и маршрутных такси.

7 января (12.00−16.00) на Софиевской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) движение пассажирского коммунального транспорта организовано так:

  • троллейбус № 6 курсирует от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;
  • троллейбус № 16 — от улицы Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбус № 18— от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
  • автобусы №№ 24, 114 — по трассе движения в рабочие дни.

Напомним, что в связи с новогодне-рождественскими праздниками на Софийской площади до 24 января 2019 года действует ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда (по правой его полосе в направлении к Михайловской площади). 7 января с 12.00 до 16.00 закроют для транспорта Владимирский проезд и улицу Владимирскую. Вместе с тем Крещатик в субботние, воскресные и праздничные дни будет открыт для транспорта.

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