В Киеве изменили схемы движения некоторых автобусов

Украина

«Киевпасстранс» предупредил киевлян об изменении схемы движения городских автобусов №№ 30, 56, 118, что поможет улучшить сообщение между районами.

Так, автобус № 30 теперь будет курсировать по трассе: санаторий «Лесная поляна» — 7-я линия — улица Квитки Цисик — улица Селянская — улица Квитки Цисик — 5-я линия — улица Федора Максименко — улица Минская — улица Берковецкая — проспект Академика Палладина — станция метро «Академгородок», в обратном направлении автобус следует по действующей схеме;

- № 56 следует от станции метро «Выставочный центр», по проспекту Академика Глушкова, Кольцевой дороге, проспекту Палладина, улицей Стеценко, через Гостомельскую площадь, по улицам Стеценко, Берковецкой, в обратном направлении от улицы Берковецкой, по проспекту Палладина, Кольцевой дороге, проспекту Академика Глушкова, улице Васильковской, Голосеевскому проспекту, проспекту Глушкова до станции метро «Выставочный центр»;

- № 118 от станции метро «Черниговская» направляется по улице Г. Хоткевича, проспектам Ю. Гагарина, Соборности, по мосту имени Патона, бульварам Дружбы народов, Леси Украинки, улице Бассейной, через Бессарабскую площадь, бульвар Т. Шевченко, по проспекту Победы, улицам Черновола, Борщаговской, Академика Янгеля, проспекту Победы до станции метро «Политехнический институт», обратно — по проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко, улицам Большой Васильковской, П. Скоропадского, улице Бассейной, бульварам Леси Украинки, Дружбы народов, по мосту Патона, проспекта Соборности, Гагарина, бульвару Верховной Рады, улице Г. Хоткевича до станции метро «Черниковская».

Напомним, что дополнительно к автобусному маршруту № 33Т в тестовом режиме возобновили движение трамваев № 23 (ДВРЗ-Алишера Навои) и № 33 (Сабурова-ДВРЗ). Пока на их маршрутах действует ограниченное количество остановок, сообщает «Киевпасстранс». Проходит реконструкция трамвайных путей и остановок на улице Алматинской. И там действуют такие остановки: «ДВРЗ» — конечная остановка, «улица Макаренко», «База Укроптбакалея», «улица Гродненская». Движение временного автобуса № 33ТК закрыто.

А на Владимирском спуске столицы с 17 декабря частично перекрыто движение (правая полоса в направлении Европейской площади), что вызвано развернутым на Владимирской горке строительством. В связи со строительством Большой Окружной дороги с 15 декабря временно ограничили доступ транспорта на улице Богатырской (на участке сооружения путепровода) в обоих направлениях. Строительные работы ведутся на закрытой полосе дороги, поэтому не зависят от погодных условий.

В связи с новогодне-рождественскими праздниками на Софийской площади до 24 января 2019 года действует ограничение вдоль Владимирского проезда (по правой его полосе в направлении к Михайловской площади). До 08.00 25 декабря закрыто движение для транспорта вдоль Рыльского переулка. 31 декабря и 1, 7 января закроют для транспорта Владимирский проезд и улицу Владимирскую:

- 31 декабря 2018 года — с 20.00 до 03.00 1 января 2019 года;

- 01 января 2019 года -с 14.00 до 22.00;

- 07 января 2019 года — с 12.00 до 16.00.

Крещатик открыт в праздничные, выходные и нерабочие дни. В новогоднюю ночь фуникулер будет перевозить пассажиров круглосуточно, а работу остального транспорта продлят на три часа.

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