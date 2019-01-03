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Клуб потребителей

Поберегись: в Украину завезли опасный для здоровья китайский чай

12:33 3 января 2019   37
китайский чай с антрахиноном
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ»

Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области проинформировало население о том, что в упаковках с зеленым чаем (на фото), который экспортировали из Китайской Народной Республики через Королевство Нидерланды в государства ЕС и Украину, обнаружено опасное вещество антрахинон.

По информации главка, это органическое кристаллическое соединение желтого цвета, производные которого применяются как красители. В медицине антрахинон применяется в качестве слабительного средства, в сельском хозяйстве — для отпугивания птиц после посевной.

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В Евросоюзе антрахинон запрещен как опасный для здоровья потребителей и потенциально канцерогенный пестицид.

Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Тернопольской области обратилось к местным жителям с просьбой сообщать им о появлении данного товара на прилавках магазинов по телефону (0352) 52−30.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как обезопасить магазинные продукты от микробов и бактерий.

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