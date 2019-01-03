- 12:33 Поберегись: в Украину завезли опасный для здоровья китайский чай
- 12:24 Одиозный священник РПЦ выступил за запрет празднования Нового года в России
- 12:10 В ночь на 5 января один из мостов Киева закроют для проезда транспорта
- 12:10 Радуют не только медалями: топ-красотки украинского спорта по версии "ФАКТОВ"
- 11:58 «Михаэль в надежных руках»: жена Шумахера в канун юбилея гонщика сделала важное заявление
- 11:52 Сильный ветер и мороз: синоптик рассказала о погоде 4 января
- 11:45 Сотрудника УГО убили одним ударом в голову: подробности громкого ЧП в центре Киева
- 11:30 Выпали прямо из подъемника: в сети рассказали о шокирующем инциденте с туристами на Драгобрате
- 11:08 Доллар в Украине дорожает: чего ждать до конца января
- 11:07 Хит KAZKA установил новый рекорд
Поберегись: в Украину завезли опасный для здоровья китайский чай
Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области проинформировало население о том, что в упаковках с зеленым чаем (на фото), который экспортировали из Китайской Народной Республики через Королевство Нидерланды в государства ЕС и Украину, обнаружено опасное вещество антрахинон.
По информации главка, это органическое кристаллическое соединение желтого цвета, производные которого применяются как красители. В медицине антрахинон применяется в качестве слабительного средства, в сельском хозяйстве — для отпугивания птиц после посевной.
Читайте также: Опасных продуктов в Украине становится все больше: что делать
В Евросоюзе антрахинон запрещен как опасный для здоровья потребителей и потенциально канцерогенный пестицид.
Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Тернопольской области обратилось к местным жителям с просьбой сообщать им о появлении данного товара на прилавках магазинов по телефону (0352) 52−30.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как обезопасить магазинные продукты от микробов и бактерий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
Ветер: 3 м/с С-З
Давление: 742 мм