Генпрокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти из 11 убийц журналиста Хашогги

Мир

Прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для пяти из одиннадцати подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, информирует CNN Turk.

По информации агентства, все 11 подозреваемых предстали перед саудовскими судьями.

«По результатам расследования убийства Джамаля Хашогги 11 подозреваемых предстали перед судьями, прокурор требует казни для пяти человек», — сообщили журналисты.

Обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги был убит в генеральном консульстве, был убит 2 октября 2018 года. По базовой версии расследователей, он был задушен агентами спецслужб Саудовской Аравии в здании дипломатической миссии. Перед этим его пытали, а после убийства — расчленили. Тело Хашогги до сих пор не найдено.

В последний день 2018 году телеканал A-Haber показал в эфире видео с камер видеонаблюдения, которое может свидетельствовать о том, что расчлененное тело журналиста вынесли из здания консульства в нескольких чемоданах.

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