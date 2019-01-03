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В России силовики жестоко избили и пытали мужчину: в сети показали шокирующие фото
В России 29 декабря полицейские жестоко избили и пытали 25-летнего парня. Инцидент произошел в городе Новороссийск. Молодой человек вышел из дома на двадцать минут, чтобы забежать в магазин, пишет «Наша Газета Новороссийск».
Возле продуктового магазина он встретил двух выпивших мужчин. Они представились представителями силовой структуры и попросили его отойти в сторону поговорить. Неожиданно они заломали парню руки за спину, накинули на него капюшон, стали бить и куда-то вести.
В итоге Сергей оказался в соседской квартире. Мужчины требовали, чтобы парень рассказал им, кто и где в районе продает наркотики. Сергей отвечал, что ничего об этом не знает, и в ответ получал удары.
По словам матери потерпевшего, сначала его били руками, обмотанными полотенцами. Потом перешли к издевательствам и пыткам: его обливали кипятком и резали ножом.
После этого они повалили его на пол и стали душить, а потом стали заставлять его спрыгнуть с шестого этажа. Все эти издевательства длились около трех часов.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в центре Киева группа людей, включая двоих полицейских, избила авиаконструктора завода «Антонов» Виктора Ковальского.
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