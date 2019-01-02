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Били пятеро правоохранителей: в Киеве пострадал один из создателей знаменитой «Мрии» (видео)
В центре Киева избили авиаконструктора завода «Антонов» Виктора Ковальського. Об этом пишет ТСН.
По словам потерпевшего, его били пятеро, в частности, якобы двое полицейских, потому что заподозрили, что он — валютный мошенник, который якобы обманул одного из нападавших.
Ковальский 47 лет работает авиаконструктором. Он — один из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии». В тот вечер он возвращался с работы и выходил из метро Шулявская. Портфель с чертежами еще был целым, а ручка неоторванной. Вдруг подбежал мужчина и схватил за руку. «Он говорит: „Прикурить“. Я говорю: „Я не курю“. Зажигалки нет — отпусти. Здесь же, как я сказал отпусти, хотел вырваться, на меня посыпались удары сзади и по голове», — рассказал конструктор.
Сначала 81-летнего мужчину избивали трое, а потом к ним присоединились полицейские. Свидетели и номер патрульной машины запомнили — 4435. На пострадавшего надели наручники и потащили в полицейское авто. Только когда порвали его портфель и посмотрели, что там, поняли, что схватили не того. Тогда и раскрылись мотивы нападения.
Свидетели рассказывают: на авиаконструктора указал неизвестный в красной куртке. Он же привел с собой приятелей и полиции, которые заподозрили, что потерпевший — валютный мошенник. «Этот в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на 10 тысяч долларов. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал», — добавил Ковальский.
Авиаконструктор получил сотрясение мозга, ему повредили зуб и спину. Сосед, который прибежал на помощь, говорит: скорую вызвали прохожие, потому что полиция травмы игнорировала. Родственники избитого рассказывают: на место выехали следователи из Соломенского района Киева, но до последнего держались версии, что Виктор Ковальский — валютный мошенник.
«Когда отец сидел в полицейской машине, он говорил, что делать: сейчас отвезем его в следственный изолятор и будем его пытать, выбивать из него правду», — отметила дочь потерпевшего Виктория Ковальская.
В полиции Киева пока не смогли объяснить, что это была за спецоперация и почему правоохранители участвуют в частных разборках. В Соломенском райуправлении только сказали: инцидент начался с участием патрульных, которых контролирует другое руководство.
«Речь идет о патрульной полиции, которая к нам отношения никакого нет. Мои сотрудники прибыли на место потом уже, когда там произошла эта стычка. Саму схватку наши сотрудники не видели и, конечно, не принимали участия. Сейчас разбираемся с этим — что там произошло», — сказали в полиции.
Виктор Ковальский написал в полицию заявление в полицию. По факту столкновения открыли уголовное производство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму совершено очередное нападение на крымскотатарского активиста. Ризу Асанова избили до потери сознания, когда он снимал сюжет об автомагистрали в районе Белогорска. Врачи диагностировали у Асанова ушибы и сотрясение мозга.
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